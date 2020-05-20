2020-05-20T13:28:35+03:00
Общество

«РВК-Воронеж» предлагает населению услугу «заказать вывоз стоков»

Теперь доступно и для физических лиц
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Компания сообщает, что с наступлением дачного сезона услугу по вывозу стоков теперь могут заказать и физические лица. Ранее откачка стоков производилась, в основном, для организаций и потребителей из числа юридических лиц.

Чтобы получить услугу, жители частного сектора в черте города, а также близлежащих посёлков - могут оставить заявку на официальном сайте предприятия, используя специальную кнопку https://voronezh-rvk.ru/requests/waste/ или обратиться в компанию по телефону 264-16-68.

«Не секрет, что в нашем городе есть недобросовестные фирмы, которые откачивают выгребные ямы и используют в качестве точек слива близлежащие леса и водоемы. И с наступлением дачного сезона количество таких «возчиков» увеличивается. Воронежский водоканал сотрудничает только с надежными партнерами, у которых большой профессиональный опыт в этой сфере, высокий уровень ответственности, необходимый парк спецтехники и чистые руки», - рассказал коммерческий директор «РВК-Воронеж» Сергей Снегарёв.

Стоимость услуги формируется индивидуально и зависит от места расположения объекта и объема работ. Предприятие гарантирует качество и аккуратность на протяжении всего процесса: от места откачивания до точки приёма, при этом исключается возможность причинения вреда экологии.

При заказе услуги у других фирм и организаций, «РВК-Воронеж» рекомендует уточнять о наличии у возчиков договора с водоканалом. Если исполнитель отказывается предоставить необходимые документы, есть высокая вероятность, что он не будет использовать узаконенную точку приема стоков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Проект «[НЕ]Фантастика» на радио «КП»: Лукьяненко пророчит вирусную войну, а миллиардер Рыбаков разоблачает мировое правительство
Известные визионеры - писатели, бизнесмены, политики, режиссеры - обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное - что нас ждет дальше
Музей истории Нововоронежской АЭС хранит уникальный экспонат
Нововоронежская АЭС (НВ АЭС) приняла участие в проекте «Хранители сокровищ», который в своих социальных сетях запустило правительство Воронежской области. В нем рассказывается об уникальных экспонатах музеев региона
Похороны без родственников: В Санкт-Петербурге запретили прощаться с усопшими, даже если у них не было коронавируса
Родные умерших в Санкт-Петербурге жалуются, что из-за пандемии им не дают достойно проводить в последний путь близких людей. Причем, независимо от причин их смерти
Новости 24