2020-05-19T12:40:24+03:00
Общество

Сотрудники Нововоронежской АЭС отправили Послание в 2045 год

Сотрудники Нововоронежской АЭС приняли участие в масштабной эколого-патриотической акции «Великая Победа и «Зеленая Весна»: гордимся прошлым – ответственны перед будущим»
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В рамках акции руководители и работники атомной станции, организация молодых атомщиков, Совет ветеранов Нововоронежской АЭС присылали свои напутствия и пожелания будущему поколению. Из всех предложений было сформировано единое обращение, которое, наряду с другими, будет заложено в Капсулу времени. Закладка Капсулы пройдет в День эколога – 5 июня. Её передадут на хранение в Минприроды России. Вскроют Капсулу 9 мая 2045 году – в день празднования столетия Великой Победы.

Основные темы обращения: сохранение памяти о героическом подвиге наших предков, повышение экологической культуры населения, содействие устойчивому экологическому развитию страны.

«Надеемся, Вы – будущие жители Земли – не забываете правило Маленького Принца: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету». Мы верим, вы стали добрее, сильнее, мудрее нас и смогли не только сохранить, а приумножить все лучшее, что получили в наследство», - говорится в послании потомкам.

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Организаторами акции выступили Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы», Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского, при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Отправить сообщение в 2045 год могут организации, постоянно принимающие участие в ежегодном экологическом субботнике «Зеленая весна».

Напомним, в субботнике «Зеленая весна» Нововоронежская АЭС принимает участие шесть лет. Экология и охрана окружающей среды – одно из приоритетных направлений деятельности атомной станции. Отделом охраны окружающей среды регулярно проводятся мониторинги, организуются экологические субботники, встречи с дошколятами и школьниками. Основная цель таких бесед – воспитание бережного отношения к природе и окружающему миру.

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В 2019 году атомная станция направила свыше 23 млн. рублей на обеспечение экологической безопасности и охрану окружающей среды.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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