Ипотека от 2,7% годовых в жм «НОВОЕ ОТРАДНОЕ»

Загородный комфорт в ритме мегаполиса – идея, которая воплощается в проекте «Новое Отрадное» строительной компании «ВЫБОР»

Это современный городской кластер, в котором предусмотрено все для удобства жителей. «Новое Отрадное» – пример успешной коллаборации преимуществ загородной и городской жизни. Доступная цена и множество достоинств делают его привлекательным среди покупателей. Сейчас купить квартиру в микрорайоне можно на максимально выгодных условиях – оформив ипотеку от 2,7% годовых у банка-партнера застройщика – АО «Россельхозбанк». Новая ставка действует в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Банк уже ведет прием заявок – спешите успеть приобрести уютную квартиру по льготной ставке!

Подробнее с условиями кредитования можно ознакомиться на официальном сайте АО «Россельхозбанк», а сейчас предлагаем отправиться на мини-экскурсию по микрорайону.

В «Новом Отрадном» будет 48 домов, возведенных по уникальной технологии объемно-блочного домостроения. Она позволяет строить объекты с идеально выверенными пропорциями в максимально короткие сроки. Еще один безусловный плюс данной технологии – надежная тепло- и звукоизоляция, поэтому проводить время дома всегда комфортно. Качественная чистовая отделка квартир избавит жильцов от необходимости делать ремонт и позволит праздновать новоселье сразу после получения ключей.

Современное благоустройство с различными зонами для активного и спокойного отдыха, детскими игровыми и развивающими комплексами, спортивными площадками предоставит вам множество вариантов организации досуга на свежем воздухе.

Для маленьких жителей проектом микрорайона предусмотрено три детских сада, один из них будет сдан уже к сентябрю текущего года. Также ведется строительство общеобразовательной школы, которая откроет свои двери в сентябре следующего года. Кроме этих объектов для жителей «Нового Отрадного» будут работать другие предприятия первой необходимости, расположенные прямо на территории микрорайона.

«Наша компания строит комфортные дома для жизни. Каждый проект мы продумываем до мелочей, чтобы он отвечал современным образам жизни. «Новое Отрадное» – один из тех объектов, в котором сделан акцент на собственную инфраструктуру. Для семей, которые его выбирают, это очень важно. Квартиры в микрорайоне продаются по доступным ценам, что позволяет людям с разным уровнем дохода приобрести современное готовое жилье. В непростое время покупателям особенно нужна поддержка, поэтому мы объединяемся с банками-партнерами, разрабатывая выгодные продукты. Так, совместно с нашим надежным партнером – «Россельхозбанком» мы предлагаем качественное современное жилье на выгодных условиях!», - прокомментировала исполнительный директор строительной компании «ВЫБОР» Алина Цыбань-Загарина.

Если для вас актуален вопрос покупки квартиры, в «ВЫБОРЕ» вам окажут полный спектр услуг: от подбора недвижимости согласно конкретным запросам и образу жизни до оформления ипотеки. Для вашего удобства в компании работают ипотечные брокеры, которые обеспечат вам удобные условия получения кредита – возьмут на себя все взаимодействие с банком: проконсультируют относительно действующих ставок, проинформируют о текущих акциях банков-партнеров, озвучат список необходимых документов, подберут максимально комфортные условия кредитования и сделают полный расчет платежей. Специалисты компании возьмут на себя взаимодействие с банком и будут действовать исключительно в ваших интересах.

*Застройщик жилого микрорайона «Новое Отрадное»: ООО Специализированный застройщик «ВЫБОР». Долевое строительство в рамках 214-ФЗ от 30.12.2004. НП СРО Строителей Воронежской области: N 0014.06-2010-3662047623-С-156 от 23.10.2012, бессрочно. ОГРН 1023601546143. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

АО «Россельхозбанк» (Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015 г.) осуществляет прием заявок на оформление ипотечного кредита с льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации на приобретение (строительство) жилого помещения на сельских территориях в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Процентная ставка на приобретение объекта недвижимости в новостройках составляет от 2,7% годовых. Под действие программы подходят позиции в ЖМ "Новое Отрадное", расположенные по адресу: Воронежская обл., Новоусманский район. С подробной информацией об условиях предоставления ипотечного кредита по льготной ставке можно ознакомиться по единому номеру ООО Специализированный застройщик «ВЫБОР» 8 800 100 4 999 (бесплатно по России).

Проектом предусмотрено строительство трех детских садов и школы на территории ЖМ "Новое Отрадное".

ООО Специализированный застройщик «ВЫБОР», ОГРН 1023601546143. НП СРО Строителей Воронежской области: СРО-С-156-25122009 N0014.06-2010-3662047623-С-156 от 23.10.2012 г., бессрочно.

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