2020-05-26T17:47:45+03:00
Общество

Воронежский губернатор призвал бизнесменов более дисциплинированно соблюдать ограничения

А отраслевых помощников – активнее помогать им в получении госпомощи
Татьяна МИСТЮКОВА
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Во вторник, 26 мая, губернатор Александр Гусев провел совещание по развитию и поддержке предпринимательства. По видеосвязи он пообщался с президентом ТПП Воронежской области Юрием Гончаровым и уполномоченным по защите прав предпринимателей региона Павлом Ковалевым. Пользуясь случаем, Александр Гусев поздравил собеседников и их коллег с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства (отмечается 26 мая). Стоит отметить, что в Воронежской области зарегистрировано почти 90 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые создали более 240 тысяч рабочих мест.

По словам губернатора, лучшим подарком для всех бизнесменов в этот день будут не торжества, а внимание со стороны власти:

– Вы знаете, что и федеральная власть, и мы на региональном уровне стараемся помочь бизнесу пережить это нелегкое время. Сейчас важна роль общественных организаций, профессиональных и отраслевых союзов, они должны доносить до предпринимательского сообщества весь комплекс мер поддержки, помогать им разбираться в них, – отметил Александр Гусев.

Всего на данный момент в регионе действует 66 различных мер господдержки предприятий и организаций, которые переживают нелегкие времена из-за введенных 27 марта ограничений. Это отсрочка по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество, уменьшение налога на имущество для владельцев торговых и бизнес-центров при условии снижения арендной платы для предпринимателей, льготные программы микрокредитования и реструктуризации задолженности, зарплатные программы, нулевые платежи по транспортному налогу для предприятий общественного транспорта и много другое.

Президент региональной Торгово-промышленной палаты Юрий Гончаров отметил, что эти меры действенные, но о них знают не все предприниматели или не понимают, как ими воспользоваться. Для этого в ТПП организовали «горячую» линию. Также помощь можно получить в центре «Мой бизнес», который открылся в конце прошлого года в Воронеже. За поддержкой нередко обращаются и к воронежскому бизнес-омбудсмену Павлу Ковалеву.

Губернатор попросил представителей ТПП области, отраслевых союзов стать в это непростое время связующим звеном между властью и бизнесом, чтобы последний мог оперативно получать госпомощь. Однако и от бизнеса он потребовал более дисциплинированно соблюдать все предписанные в связи с коронавирусом ограничения:

– Уже в начале апреля у нас заработали крупнейшие отрасли: строительство, АПК. Но наше взаимодействие должно быть двусторонним, так чтобы предприниматели, которым разрешено работать, соблюдали все меры безопасности и несли за это ответственность. Приведу в пример крупнейший рынок региона – Юго-Западный. Здесь наблюдается полная бесконтрольность со стороны руководства, и мы будем вынуждены принимать жесткие меры – вплоть до закрытия, – заявил глава региона.

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