2020-05-25T18:16:32+03:00
Общество

«Молвест» развивает производство сыров на ультразвуковой скорости

На воронежском заводе запустили новую линию по нарезке и упаковке полутвердых сыров марки «Вкуснотеево»
Олег ИВАНОВ
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Компания «Молвест» расширяет линейку сыров с фиксированным весом. Такой формат сегодня популярнее: люди охотнее берут любимый продукт уже хорошо знакомого бренда в упаковке, чем небрендированные развесные сыры.

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На заводе «Молвеста» в Воронежской области запустили новую линию: на ней полутвердый сыр нарезают на «прямоугольники» по 200 граммов, 300 граммов и по килограмму. Новейшее оборудование для линии привезли из Франции и Италии. В проект инвестировали более 63 млн рублей.

Для ультразвуковой резки используют специальный нож - он в процессе работы вибрирует с определенной частотой. В результате происходит значительное снижение силы давления на продукт при срезе, и почти не загрязняется лезвие ножа.

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Сейчас на новой линии фасуют традиционные сорта сыра «Вкуснотеево»: «Тильзитер», «Сливочный», «Российский» и «Калачеевский». Но уже летом добавятся новинки – полутвердый сыр со сниженной жирностью «Сливочный Легкий» и один из популярнейших сортов с вековой историей – сыр «Гауда».

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- В наших планах – развивать производство сыра и собственную сырьевую базу, ведь лучший продукт можно получить только из отборного молока, - отметил генеральный директор компании «Молвест» Анатолий Лосев. Все инвестиционные проекты, которые намечены на этот год, будут реализованы в полном масштабе. Это расширение и увеличение производительности нашего сырного завода в городе Калач и строительство наших ферм и телятников.

В 2014 году группа компаний запустила производство полутвердых сортов, дав начало сыродельному направлению. Через три года, к конце 2017-го, «Молвест» начал производство мягкого сыра «Моцарелла». Затем, опираясь на успешный опыт и производственную площадку, освоил выпуск «Сулугуни». Третьим в линейке стал мягкий сыр «Буррата» – первый в опыте компании нишевый продукт со значительной долей ручного труда, ориентированный главным образом на сегмент HoReCa. В 2018-ом в линейке «Вкуснотеево» появились выдержанные сыры с более долгим сроком созревания.

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«Молвест» развивает производство сыров на ультразвуковой скорости.

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