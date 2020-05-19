Воронежские депутаты помогли доставить продуктовые наборы нуждающимся горожанам

В Воронеже постепенно снимают ограничения из-за угрозы распространения коронавируса: уже разрешены прогулки на улице, в поликлиниках возобновляют плановые посещения, а в скором времени должны открыться и небольшие магазины.

Однако, чтобы уберечь себя и своих близких, мы по-прежнему должны соблюдать меры безопасности. Режим всеобщей самоизоляции в нашем регионе продлится как минимум до конца мая.

Многие люди, особенно пожилые, оказались в тяжелой ситуации. Воронежцы старше 65 лет находятся в зоне риска, им опасно посещать общественные места, но и решить вопрос с доставкой продуктов на дом для многих из пожилых горожан сложная проблема. Они нуждаются в нашем повышенном внимании и заботе.

На округе №1 депутаты Владимир Ходырев и Михаил Гусев, представляющие фракцию «Единая Россия», помогли организовать раздачу более 140 продовольственных наборов для многодетных и неполных семей, а также для людей с ограниченными возможностями в микрорайонах Сомово и Боровое.

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Кроме того, парламентарии помогли волонтерам программы #МыВместе с транспортом, чтобы те могли доставить продуктовые наборы для жителей старше 65 в отдаленные Сомово и Боровое. Также по обращениям старших по домам помощь получили жители Отрожки и микрорайона «Больница «Электроника». Всего доставили более 700 наборов.

Во время доставки продовольственных наборов Михаил Гусев и Владимир Ходырев вручили ноутбуки нескольким детям из малообеспеченных семей.

Современную технику от председателя городской Думы получили многодетная семья Якуниных и неполная семья Гостевых.

- Сегодня в условиях угрозы коронавируса многие привычные процессы изменили свою форму, так обучение в школе стало дистанционным. Сократить эту вынужденную дистанцию школьникам можно с помощью гаджетов. На этом мы помощь жителям не останавливаем, будем реализовать и другие социальные проекты, - говорит Владимир Ходырев.

Михаил Гусев вручил ноутбук Кристине Деркач, в этом году она закончила третий класс. Воспитывает Кристину бабушка. До этого у девочки не было какого-либо компьютера. Но училась она хорошо. Теперь за время каникул Кристина сможет освоить подарок и будет заниматься еще успешнее.

Появился ноутбук и в семье Натальи Егоян - они живут на улице Сосновой. Михаил Гусев навестил воронежцев после обращения местного активиста Ольги Волошиной.

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Справка «КП»

Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Волонтеры в регионах доставляют лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют, а партнеры акции помогают своими услугами и товарами.

В Воронежской области оператором, реализующим проект, стал «Благотворительный Фонд святителя Антония Смирницкого», учрежденный Воронежской Епархией в лице правящего архиерея.