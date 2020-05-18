«Открытие» выдал первый кредит по программе «Господдержка 2020»

Кредит в размере 1,7 миллиона рублей выдан жителю областного центра на приобретение однокомнатной квартиры в пригородном жилом квартале «Рождественский».

Ежедневно по данной программе банк получает от партнёров новые заявки. Средняя сумма запрашиваемого кредита на данный момент составляет 1,5 миллиона рублей. В уже принятых заявках преобладают однокомнатные квартиры эконом-класса, в числе первых - квартиры в пригородных жилых кварталах «Рождественский» и «Черноземье».

Напомним, программа предусматривает покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика. Воспользоваться может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Максимальная сумма кредита для регионов составляет 3 миллиона на срок до 30 лет, а размер первоначального взноса - от 20%.

Базовая ставка по госпрограмме составляет 6,5%. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» предоставляет дополнительную скидку и выдает ипотеку по ставке 6,25% годовых. А если у клиента уже имеется предодобренное решение банка по старым ставкам, но сделка еще не заключена, ставка будет пересмотрена для тех объектов, которые удовлетворяют условиям программы.

Так же банк начинает прием заявок по субсидируемой государством программе «Семейная ипотека», которая позволяет семьям с детьми приобрести жилье по ставке 4,7%. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок.

- Несмотря на сложившуюся ситуацию, у нас большие планы по продаже ипотечных продуктов, поскольку сейчас достаточно удобное время для приобретения недвижимости. В первом квартале текущего года мы выдали более 150 миллионов рублей на покупку недвижимости. В приоритете у покупателей - вторичное жилье. Однако в связи с активным откликом на льготные программы мы прогнозируем снижение спроса на вторичное жилье. Возможно и снижение цен в этом сегменте рынка. Еще одной заметной тенденцией рынка за отчетный период стало активное развитие дистанционных сервисов работы с ипотечными клиентами, - подчеркнул управляющий филиалом банка «Открытие» в Воронеже Дмитрий Чебряков.