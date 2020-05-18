2020-05-18T17:52:41+03:00
Общество

Пострадавшие от коронавируса воронежские предприниматели могут рассчитывать на поддержку

В центре «Мой бизнес» напоминают об основных правах, которыми может воспользоваться бизнес в сложившейся ситуации
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Правительство Воронежской области готово разрешить работу торговых объектов площадью до 400 кв. м. Правда, владельцам таких магазинов все равно придется ограничивать число покупателей в залах, но главное - бизнес начнет работать. Эта мера, как одна из основных в первом этапе снятия ограничений по коронавирусу в регионе, будет обсуждаться 19 и 20 мая.

Мы же хотим напомнить, что для поддержки малого и среднего предпринимательства в столь непростых условиях правительство России разработало план первоочередных мероприятий.

Сроки уплаты налогов перенесли в большинстве случаев до 6 месяцев. Актуальная информация указана на официальном сайте УФНС России. Приостановлены взыскания, а также введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве налогоплательщиков, работающих в наиболее пострадавших отраслях экономики. Более подробную информацию по этим вопросам можно получить по телефону «горячей линии» 8-800-222-22-22.

Бизнес получил отсрочку по уплате арендных платежей в 2020 году, а также отсрочку обязательств по договорам кредитов - до 6 месяцев. Получить ее могут предприятия, у которых из-за пандемии снизились доходы более чем на 30% по сравнению с 2019 годом.

Предпринимателям предоставляют субсидии для частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением деятельности в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Средства предоставляют в том числе на сохранение занятости и оплаты труда работников - тех, кто трудился в наиболее пострадавших отраслях экономики.

К слову, с 12 мая перечень отраслей российской экономики, на которых новый вирус оказал наибольшее воздействие, был расширен. Также поддержку получат производители изделий народных художественных промыслов, предприниматели, занимающиеся розничной торговлей в неспециализированных магазинах, а также те, кто осуществляет торговлю через специальные автоматы. Полный перечень вы можете посмотреть здесь.

Кроме того, правительством Воронежской области приняло решение поддержать отрасли, не вошедшие в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.

Узнать больше о механизмах реализации вышеуказанных мер поддержки можно на официальном сайте воронежского центра «Мой бизнес» или по телефону «горячей линии» +7 (473) 207-01-00 (доб. 105,106).

ИСТОЧНИК KP.RU

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