Пострадавшие от коронавируса воронежские предприниматели могут рассчитывать на поддержку
Правительство Воронежской области готово разрешить работу торговых объектов площадью до 400 кв. м. Правда, владельцам таких магазинов все равно придется ограничивать число покупателей в залах, но главное - бизнес начнет работать. Эта мера, как одна из основных в первом этапе снятия ограничений по коронавирусу в регионе, будет обсуждаться 19 и 20 мая.
Мы же хотим напомнить, что для поддержки малого и среднего предпринимательства в столь непростых условиях правительство России разработало план первоочередных мероприятий.
Сроки уплаты налогов перенесли в большинстве случаев до 6 месяцев. Актуальная информация указана на официальном сайте УФНС России. Приостановлены взыскания, а также введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве налогоплательщиков, работающих в наиболее пострадавших отраслях экономики. Более подробную информацию по этим вопросам можно получить по телефону «горячей линии» 8-800-222-22-22.
Бизнес получил отсрочку по уплате арендных платежей в 2020 году, а также отсрочку обязательств по договорам кредитов - до 6 месяцев. Получить ее могут предприятия, у которых из-за пандемии снизились доходы более чем на 30% по сравнению с 2019 годом.
Предпринимателям предоставляют субсидии для частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением деятельности в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Средства предоставляют в том числе на сохранение занятости и оплаты труда работников - тех, кто трудился в наиболее пострадавших отраслях экономики.
К слову, с 12 мая перечень отраслей российской экономики, на которых новый вирус оказал наибольшее воздействие, был расширен. Также поддержку получат производители изделий народных художественных промыслов, предприниматели, занимающиеся розничной торговлей в неспециализированных магазинах, а также те, кто осуществляет торговлю через специальные автоматы. Полный перечень вы можете посмотреть здесь.
Кроме того, правительством Воронежской области приняло решение поддержать отрасли, не вошедшие в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.
Узнать больше о механизмах реализации вышеуказанных мер поддержки можно на официальном сайте воронежского центра «Мой бизнес» или по телефону «горячей линии» +7 (473) 207-01-00 (доб. 105,106).
ИСТОЧНИК KP.RU
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