До открытия новой инфекционной больницы в Воронеже осталось чуть больше месяца

Глава региона доложил о ходе возведения больницы прямо с ее стройплощадки 15 мая. В рамках прямого включения он сообщил, что работы идут полным ходом, в них занято 650 человек и порядка 70 единиц техники. Александр Гусев подчеркнул, что место под новую больницу выбрали очень удачно: она находится в черте города, но вне зоны жилой застройки, имеет хорошую транспортную доступность и граничит с больницей скорой медицинской помощи № 8.

– Считаю, было принято правильное решение о размещении строителей в отдельном городке, который находится за пределами населенных пунктов. Это будет способствовать сохранению нормальной эпидситуации на территории региона, – сказал президенту Александр Гусев.

Работы на стройплощадке идут круглосуточно, в две смены. Готовность больницы на 15 мая составляла 20%, а к 30 июня, в установленный срок, ее должны сдать в эксплуатацию. Штатное расписание нового медучреждения составит 180 человек – врачи, медсестры, санитары и другие работники.

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Это будет современная инфекционная больница, которая пополнит в регионе резерв «ковидных» коек и поможет быстрее выйти из ограничений, связанных коронавирусом. Как отметили в правительстве области, медцентр заменит старую больницу на улице Бахметьева. На ее месте могут построить школу, которая там очень нужна и для которой долго время искали свободный земельный участок.

Губернатор также доложил президенту о текущей эпидемиологической ситуации в регионе, увеличении тестирования жителей на коронавирус, ведении дополнительных «ковидных» коек (всего их теперь 1,8 тысячи). Отчитался Александр Гусев и о доплатах медработникам: они идут по графику и в полном объеме. Помимо этого, губернатор рассказал, что уже в начале этой недели в регионе приступят к следующему этапу снятия ограничений из-за коронавируса.

– Сегодня работают предприятия промышленности, транспорта, сельского хозяйства, строительства. Внимательно следим за развитием ситуации и, если стабильная позитивная динамика продолжится, думаю, будем предпринимать следующие шаги, – сообщил Александр Гусев.

СПРАВКА «КП»

22 апреля Владимир Путин поручил построить в Воронеже инфекционную больницу. Через два дня определили участок, где она будет размещаться – рядом с больницей скорой помощи, расположенной на улице Ростовской. После этого строительный подрядчик Министерства обороны РФ сразу же приступил к возведению здания по ускоренной технологии.