2020-05-17T00:11:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 17 мая 2020: новые умершие и выздоровевшие, школа вместо больницы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 17 мая 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже 1 113 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Накануне скончался 16 пациент с подтвержденным COVID-19. Возраст и пол погибшего не уточняется. Кроме того, за минувшие сутки выздоровели еще 62 человека, теперь их число составляет 614. Госпитализированы в стационары с подозрением на вирус 821 воронежец. Под домашним наблюдением - 1 866 жителей региона.

В Воронеже на месте старой инфекционной больницы может появиться школа. К 30 июня должно закончиться строительство нового многофункционального центра на улице Ростовской. Его возводят по типовому проекту Минобороны, медучреждение должно создать резерв «ковидных» коек в регионе. А на Бахметьева сейчас не хватает земельного участка для строительства школы. Участок из-под инфекционной больницы мог бы решить эту проблему.

В Новоусманском района за нарушение самоизоляции оштрафовали пять человек. Решения вынес местный суд. Общий размер штрафов составил больше 46 тысяч рублей. Один нарушитель заплатил тысячу рублей, два других - по 7,5 тысячи, еще двое - по 15 тысяч рублей.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461

ИСТОЧНИК KP.RU

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