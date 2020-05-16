Коронавирус в Воронеже, последние новости на 16 мая 2020: выход на плато, район без инфекции, анализы на антитела

1074 жителя Воронежской области заразились коронавирусом. 15 пациентов с подтвержденной инфекцией скончались. За минувшие сутки выздоровели еще 77 человек, теперь их число составляет 552. Госпитализированы в стационары с подозрением на вирус 816 воронежцев. Под домашним наблюдением - 2 305 жителей региона. В области провели уже 78 090 лабораторных исследований на наличие COVID-19.

В регионе остался лишь один район, где не зарегистрировали ни одного случая коронавируса - Каменский. До последнего времени COVID-19 не было и в Репьевском районе. Однако накануне стало известно о трех заболевших. По предварительным данным, коронавирусом заразились 82-летняя бабушка, 32-летняя женщина и ребенок.

Санитарные врачи сообщили, что регион приблизился к выходу на плато по COVID-19. Ожидается, что максимальной заболеваемости Воронежская область достигнет после 23 мая. После этого начнется снижение количества заражений.

Губернатор пообещал первыми на антитела к коронавирусу проверить воронежских врачей. Тестирования начнутся 18 мая. Также Александр Гусев рассказал о дополнительных выплатах медработникам. По его словам, из федерального бюджета пришли 244 миллиона, из них перечислили 102,2 млн рублей. В региональном бюджете на выплаты предусмотрено 217,5 млн рублей, выдали - 14,8 млн рублей. Кстати, в области открыли «горячую линию» по доплатам медикам: +7 (473) 212-61-19 добавочный номер 6.

Общегородского выпускного в Воронеже в этом году не будет. Отмена праздника связана с эпидемией коронавируса. Планировалось, что торжество состоится в парке «Алые паруса» в ночь с 26 на 27 июня. На выпускной собирались прийти более 4,2 тысячи детей.

Составлен список пассажиров рейса NGT747 из Еревана в Воронеж, на котором должны вернуться наши соотечественники 17 мая. Помимо жителей Воронежской области этим перелетом смогут воспользоваться те, кто проживает в Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Рязанской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461