В пострадавшей от пожара воронежской многоэтажке треть квартир требуют ремонта

До сих пор остается неясной судьба собственников квартир дома №19 по улице Циолковского, пострадавшего в результате пожара в одной из комнат. Напомним, ЧП произошло 28 апреля. К счастью, все жильцы остались живы, но шлакоблочный дом с деревянными перекрытиями 1955 года постройки сильно пострадал от огня.

НА РЕМОНТ ЗА КАЗЕННЫЙ СЧЕТ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ ТОЛЬКО СЕМЬ СЕМЕЙ

Как рассказали «Комсомолке» в мэрии, несмотря на свой солидный возраст, дом сносу не подлежал и в писке аварийных не числился. До 2019 года трехэтажка имела статус общежития, но сегодня это обычный многоквартирный дом, 53 помещения из 60 в нем приватизированы. Это означает, что ремонтировать квартиры собственники будут за свой счет, если их жилье не было застраховано. На ремонт за счет бюджета могут рассчитывать лишь семь семей, проживающих в муниципальных помещениях.

Тем не менее, в пределах своих полномочий, горадминистрация уже на следующий после пожара день предложила жильцам 31 наиболее пострадавшей квартиры временное жилье из маневренного фонда. Принять ключи сразу согласились девять семей, три собственника отказались, остальные взяли время на раздумье. В мэрии отметили, что даже, если кто-то из отказавшихся жильцов позже передумает, им предоставят жилье в любое время по обращению в управление жилищных отношений.

ОЧЕРЕДЬ НА КАПРЕМОНТ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ

Сразу после переезда в муниципальное жилье пострадавшие жаловались на отключенные на новом месте жительства коммунальные услуги, в частности, газ. В мэрии сказали, что это временное явление и подключение услуг возможно после согласования с поставщиками.

- С каждой семьей работали индивидуально. В зависимости от состава семьи, и с учетом пожеланий мы предлагали помещения маневренного фонда для временного проживания. Уже в первый день те, кто приняли решение, получили ключи от жилых помещений, - прокомментировали чиновники.

Очевидно, что без капитального ремонта трехэтажке теперь не обойтись. В очереди Регионального оператора дом №19 по Циолковского стоит на 2020-2022 годы. В нем запланированы ремонт фасада, отопления, электропроводки и фундамента. Чтобы ускорить проведение этих работ, собственники должны на общем собрании принять такое решение и обратиться в мэрию с ходатайством. Со своей стороны чиновники пообещали поддержать инициативу и всячески способствовать продвижению очереди в Фонде капремонта.