2020-05-15T12:48:56+03:00
Общество

«Девочку никто не травит»: с 13-летней школьницей и ее сводным братом, от которого она забеременела, работают психологи

В Воронежской области разгорелся скандал в приемной семье
Юрий КОЗЛОВАнна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Эртильском районе Воронежской области девочка-подросток забеременела от сводного 14-летнего брата, с которым воспитывалась вместе в приемной семье. Об этом стало известно в апреле, после того, как школьница побывала на плановом осмотре у врача. Срок оказался уже слишком большим, чтобы делать аборт. Изначально сообщалось, что девочке 11 лет, но как выяснила «КП - Воронеж» в мае ей исполняется 13.

В отношении главного специалиста органов опеки и попечительства Эртильского района следователи возбудили два уголовных дела: по статьям «Халатность» и «Служебный подлог». Из официальной информации следует, что чиновница составила фиктивный акт о проверке условий жизни девочки в приемной семье. Что, как сообщают в СК, способствовало совершению в отношении нее противоправных действий.

Проще говоря, из-за скученности и отсутствия личного пространства ребята и могли сблизиться. Ведь в приемной семье воспитывалось 11 детей, вместе с 55-летней матерью-опекуном все они жили в небольшом сельском доме. Как сообщили в прокуратуре Воронежской области, его площадь составляет 80,8 квадратных метров.

- Детей сейчас разделили. Трое - мальчик (предполагаемый отец ребенка, - ред.) и его родные брат с сестрой находятся в районном социально-реабилитационном центре, потому что их нельзя разлучать. Там очень хорошие психологи. Остальные дети - в семье. С ними тоже работают местные специалисты по линии образования, - рассказала «КП - Воронеж» уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова. - Про мать что сказать? Разрешение быть опекуном у нее есть. Подробнее смогу прокомментировать ситуацию, когда съезжу на место и увижу все своими глазами. Сделать это раньше из-за ограничений по коронавирусу не получилось.

Глава села Ячейка Эртильского района Владимир Бычуткин добавил, что женщина-опекун - бывший бухгалтер сельсовета.

- Никогда замужем не была, родных детей нет. Сначала взяла трех приемных, потом еще и еще. Многие ее ребятишки уже закончили школу, получили квартиры. На данный момент в семье восемь детей, еще троих забрали.

По словам Владимира Бычуткина, со стороны администрации села были попытки проверить условия содержания детей. Однако в дом их мать не пустила, мотивировав это тем, что опека их и так проверяет, дополнительные визиты ей не нужны. Внешне же участок выглядит обычным: от дома ничего не отваливается, во дворе парник. Сам дом вместе с еще одним находится на окраине села, рядом с лугом.

- Вообще эта женщина не очень контактная. У нее были конфликты по поводу детей в школе: считала, что их плохо учат. Что касается ребятишек, могу сказать, что одеты они всегда нормально. Правда, были среди них дети с заболеваниями: ДЦП, с замедленным развитием были ребята. Собак у этой семьи много. Мальчика, которого считают отцом ребенка, толком не знаю. А вот девочка очень активная, даже гиперактивная: участвовала в самодеятельности, танцами занималась. Сейчас не сказать, что дома сидит за семью запорами, как обычно, появляется на улице. Никто ее не травит, не дразнит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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