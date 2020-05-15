Коронавирус в Воронеже, последние новости на 15 мая 2020: тысяча зараженных, рейды полицейских, неготовность к снятию ограничений

Полицейские, росгвардейцы и чиновники начали рейды по городским улицам и маршруткам. Они проверяют, как воронежцы соблюдают масочный режим. Правоохранители разъяснили вооронежцам действующие правила и напомнили, что за нарушение им грозит штраф от 1000 до 30 000 рублей.

Семилукский районный суд наказал жителя Армении за нарушение режима самоизоляции. Мужчина приехал в Семилуки, но решил не соблюдать двухнедельный карантин, а отправился на работу в Воронеж. Теперь ему придется заплатить 15 000 штрафа.

У сотрудника Нововоронежской АЭС обнаружили коронавирус. Заболевание протекает бессимптомно. Мужчина прошел компьютерную томографию легких, сдал общий анализ крови, результаты которого исключили наличие пневмонии. Всех контактировавших с зараженным изолировали. Их тесты на COVID-19 отрицательные. Кроме того, несколько сотрудников кондитерской фабрики в Богданово Рамонского района также заразились коронавирусом. Сейчас они проходят лечение. Предприятие работает в штатном режиме с соблюдением противоэпидемических мер.

Всего за время эпидемии 1028 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. 15 пациентов с подтвержденной инфекцией скончались. За минувшие сутки выздоровел еще 51 человек, теперь их число составляет 475. Госпитализированы в стационары с подозрением на COVID-19 828 воронежцев. Под домашним наблюдением - 2 336 жителей региона.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Воронежская область не готова перейти к первому этапу снятия ограничений. Так как коэффициент распространения инфекции составляет 1,2 (при норме 1,0). Свободный коечный фонд для лечения больных - 54% (при норме 50%), тестирование на дому проходят 99,4 жителей на 100 тысяч (норма 70).

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.