«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о повышении пособия по уходу за ребенком в два раза

«11 мая Президент Владимир Путин предложил пакет беспрецедентных мер поддержки граждан — прежде всего, семей с детьми, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. «Единая Россия» оперативно подготовила и сегодня внесла поправки в законодательство, увеличивающие минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля. Данной мерой смогут воспользоваться неработающие граждане, в том числе студенты. В основном, это молодые родители, молодые мамы», — сказал Андрей Турчак.

Кроме того, в поправках, предложенных партией, предусмотрено повышение пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска — с 6000 рублей до 13503 рублей. Повышенные выплаты можно будет получить с 1 июня — по заявлению на портале Госуслуг.

В свою очередь депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», региональный координатор партпроектов «Здоровое будущее» и «Крепкая семья» Татьяна Сапрыкина отметила, что принятые поправки стали весьма своевременными и оказывающими помощь семьям с низким доходом, в том числе и студентов.

«Конечно, мы видим, что беспрецедентные меры поддержки оказываются не только различным секторам экономики, но и гражданам, потерявшим рабочие места. Безусловно, в центре внимания и президента, и партии «Единая Россия» остаются наиболее уязвимые категории населения – семьи с меленькими детьми, так как они попали в наиболее сложную ситуацию в непростое для нас время. И мы стараемся оказать им всестороннюю помощь и поддержку», - заявила Татьяна Сапрыкина.