2020-05-14T13:37:00+03:00
Общество

Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь

Все участники могут выбрать разные тарифные планы и сократить ежемесячные платежи за сотовую связь на 15%
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Компания предлагает абонентам собираться в группы и получать за это скидку на абонентскую плату для каждого номера. Все участники могут выбрать разные тарифные планы и сократить ежемесячные платежи за сотовую связь на 15%.

Tele2 продолжает поддерживать россиян в период самоизоляции. Сегодня крайне важно оставаться дома и минимизировать контакты с другими людьми. Следуя концепции «Другие правила», оператор предлагает, не подвергая здоровье риску, объединяться онлайн и получать за это скидки в рамках программы «Выгодно вместе».

Для этого необходимо в личном кабинете или приложении «Мой Tele2» создать группу, добавив в нее номера близких, друзей или коллег (до 5 человек), каждому участнику зачислить абонентскую плату по тарифу и подключить услугу «Автоплатеж». Этот удобный и безопасный сервис позволяет настроить автоматическое пополнение счета мобильного телефона без комиссии с банковской карты. Для постоянного применения скидки важно, чтобы все участники группы своевременно вносили плату.

Так, после создания группы скидка для каждого из трех номеров составит 5%, для четырех – 10%, а для пяти участников абонентская плата станет меньше на 15% для каждого. Если привязать карту Visa, предоставляется дополнительная скидка в 5%, которая суммируется с групповой. Таким образом, каждый участник программы может получить скидку до 20%, которая распространяется не только на абонентскую плату по основному тарифу, но и на все дополнительные услуги, пакеты, подключенные в рамках тарифного конструктора.

Предложением можно воспользоваться при подключении или переходе в Tele2 со своим номером на открытых для подключения тарифах «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+». Программа также доступна на тарифе «Везде онлайн» для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Если приобрести комплект SIM-карт для всех участников в интернет-магазине Tele2, создание группы произойдет автоматически. Кроме того, программа уже доступна всем существующим абонентам перечисленных тарифных планов. Сменить тарифный план удобно в мобильном приложении «Мой Tele2» или на сайте.

При оформлении нового номера на сайте курьер бесплатно привезет домой SIM-карту. Для ее активации абонент может пройти простую саморегистрацию или заключить бумажный договор.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Tele2 уже давно не ограничивается ролью поставщика мобильных услуг. Мы стремимся быть партнером по стилю жизни, поддерживать интересы абонентов и запускать полезные продукты, которые будут актуальны в текущей ситуации. В период самоизоляции особенно важны выгодные предложения, которые позволят сохранять привычный ритм жизни и не увеличат траты. Tele2 предлагает абонентам объединяться в онлайн-группы и платить меньше за связь. Программа «Вместе выгоднее» позволит получить скидку на абонентскую плату и услуги для каждого участника группы. Создать такое онлайн-сообщество очень просто в личном кабинете на сайте или в приложении "Мой Tele2"».

Подробнее на сайте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Воронежский депутат требует открыть «дежурные группы» в детсадах
Председатель регионального отделения партии Справедливая Россия Артем Рымарь призывает родителей, которым необходима такая помощь, оставлять заявки через электронную приемную администрации города
В первые майские праздники воронежцы активно играли в онлайн игры, а во вторые – заинтересовались госуслугами
Аналитики МТС на основе обезличенных больших данных (BigData), проанализировали активность жителей российских городов-миллионеров в сети интернет.Наиболее популярными сервисами у воронежцев оказались  геймерские платформы, онлайн-кинотеатры и интернет-маг
Новости 24
В Воронежской области до конца лета должны отремонтировать дорогу к аннинскому автовокзалу
В Воронеже в этом году отремонтируют улицу Беговую
Открыть движение по виадуку на 9 Января в Воронеже теперь планируют в августе
Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь
В Воронеже могут приступить к строительству Остужевской развязки в ближайшие пару месяцев
Под Воронежем у ТРК «Град» установят фиксирующие нарушения камеры
Воронежцам напомнили, что фасоль, картофель и помидоры могут быть ядовитыми
Под Воронежем появится еще один надземный переход
Под Воронежем пообещали сделать освещение вдоль дороги
Заключенный напал на работника колонии под Воронежем
В Воронеже стало известно, повлияет ли продление режима самоизоляции на срок начала оплаты парковок
В Воронеже строительство нового выезда из микрорайона Тенистый может начаться в 2021 году
В Воронеже в очередной раз отремонтируют улицу Краснознаменную
Под Воронежем в мае разорвут самую длинную двойную сплошную
Жительница Воронежской области лишилась 390 тыс рублей, пытаясь отменить интернет-покупку, которую не совершала
В райцентре Воронежской области в квартире нашли погибшего юношу
В Воронеже из-за подрезавшего водителя произошла авария с двумя маршрутками и легковушкой
В Воронеже «Альфа-Ромео» провалилась под недавно починенный асфальт
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
Респиратор помог поймать воронежца, который из мести угнал "Газель" соседа по гаражу
У сотрудника Нововоронежской АЭС обнаружили коронавирус
В Воронеже столкнулись три машины: один из водителей ранен
На кондитерской фабрике под Воронежем несколько человек заболели коронавирусом
Депутаты Воронежской Гордумы подарили малообеспеченным семьям 119 ноутбуков