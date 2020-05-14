2020-05-14T09:46:28+03:00
Общество

Депутаты Воронежской Гордумы подарили малообеспеченным семьям 119 ноутбуков

Их получили семьи, в которых есть школьники
Татьяна МИСТЮКОВА
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Депутаты Воронежской городской Думы приобрели для малообеспеченных семей 119 компьютеров. По инициативе председателя Гордумы Владимира Ходырева они приняли участие в акции #ПомогиУчитьсяДома и поддержали воронежских школьников и их родителей, которые оказались в трудной ситуации.

Так, первый заместитель председателя Гордумы Александр Провоторов (фракция «Единая Россия») вручил ноутбуки трем малообеспеченным семьям, проживающим в Советском районе Воронежа. В первой из них супруги Разгоняевы воспитывают пять приемных детей. Ребятишки учатся в школе №75. Подарку они очень обрадовались. Как и двое школьников из гимназии им. Бунина по фамилии Петуховы. Они тоже из многодетной семьи. Всего там трое ребятишек. Родители не имеют возможности купить им компьютер. Поэтому школьникам все это время на самоизоляции приходилось учиться с помощью сотового телефона их мамы – смотреть по нему задания от учителей и даже выполнять на нем домашнюю работу. С ноутбуком и детям, и маме станет полегче. В семье Ушаковых подрастают двое детей, но ситуация там похожая – школьникам тоже приходилось учиться на мамином сотовом. Теперь у них будут более комфортные условия для обучения.

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Пандемия, режим самоизоляции и связанные с ним ограничения застигли многие семьи врасплох: кто-то потерял работу, у других упали заработки. И далеко не каждый родитель сможет купить своему ребенку тот же ноутбук. А без него учиться на «удаленке» очень сложно: учителя задают для самостоятельного разбора большой объем информации и много домашних заданий. Хорошо, что в такой ситуации находятся неравнодушные люди, готовые помочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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