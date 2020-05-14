2020-05-14T00:04:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 14 мая 2020 года составило 983 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Воронеже на 14 мая 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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983 жителя Воронежской области заразились коронавирусом, среди заболевших - 153 медика. 15 пациентов с подтвержденной инфекцией скончались. Выздоровели 424 человека, накануне оперштаб сообщил еще о 72 справившихся с COVID-19.

Госпитализированы в стационары с подозрением на коронавирус 838 пациента. Под домашним наблюдением - 2 366 жителей региона. За время эпидемии воронежские медики провели 72 023 лабораторных исследований на наличие коронавируса среди жителей области.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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