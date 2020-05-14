Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 14 мая 2020 года составило 983 человека

983 жителя Воронежской области заразились коронавирусом, среди заболевших - 153 медика. 15 пациентов с подтвержденной инфекцией скончались. Выздоровели 424 человека, накануне оперштаб сообщил еще о 72 справившихся с COVID-19.

Госпитализированы в стационары с подозрением на коронавирус 838 пациента. Под домашним наблюдением - 2 366 жителей региона. За время эпидемии воронежские медики провели 72 023 лабораторных исследований на наличие коронавируса среди жителей области.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.