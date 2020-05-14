2020-05-13T23:57:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 14 мая 2020: новые правила режима самоизоляции, перенос ЕГЭ, главные цифры по COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 14 мая 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Режим самоизоляции в Воронежской области продлили до 31 мая. Жители региона по-прежнему могут посещать аптеки, магазины продуктов и вещей первой необходимости, салоны сотовой связи. Кроме того, теперь официально разрешено заниматься спортом и гулять на улице при условии соблюдения дистанции. Функционируют системообразующие предприятия, фирмы по предоставлению бытовых услуг, ветеринарные клиники, частные медицинские компании и еще часть организаций. А вот фитнес-центры, объекты розничной торговли, в том числе в ТЦ и ТРЦ, ночные клубы, салоны красоты, рестораны не откроются, как минимум, до конца месяца.

Из-за коронавируса Министерство просвещения России в очередной раз решило перенести проведение ЕГЭ на более поздний срок. Новые даты и расписание экзаменов еще не известны. Их обещают озвучить в ближайшее время. Формат проведения единого госэкзамена изменится: его будут сдавать только выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, одиннадцатиклассники смогут сами выбрать количество предметов, которое им необходимо для поступления. Остальным ребятам оценки в аттестат выставят по итогам года.

Из Воронежа в Казахстан и Узбекистан улетели 184 военных и членов их семей. Дело в том, что в военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина досрочно завершили учебный год. Иностранным курсантам нужно было возвращаться домой, поэтому 7 мая на транспортном самолете Министерства обороны 55 граждан Казахстана отправили в город Актобе. 10 мая вторым спецрейсом отправили в Ташкент 129 человек.

У 983 жителей Воронежской области выявили коронавирус, среди зараженных - 153 медика. 15 пациентов с подтвержденной инфекцией скончались. За минувшие сутки выздоровели еще 72 человека, теперь их число составляет 424. Госпитализированы в стационары с подозрением на коронавирус 838 воронежцев. Под домашним наблюдением - 2 366 жителей региона. Воронежские медики провели уже 72 023 лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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