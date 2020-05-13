В первые майские праздники воронежцы активно играли в онлайн игры, а во вторые – заинтересовались госуслугами

В первые майские выходные по сравнению с концом апреля воронежцы продемонстрировали резкий рост интереса к киберспортивным и геймерским платформам: в 2 раза выросло количество обращений к таким ресурсам, как Twitch.tv, worldofwarcraft.com, worldoftanks.ru, mafiaonline.ru, WASD.TV, battle.net и другим из категории игровых. Люди используют многопользовательские игры и стриминговые платформы в том числе для общения друг с другом. По данным WASD.TV, за последний месяц на 87% выросло количество IRL-стримов (IRL – in real life, демонстрация обычной жизни). Пользователи платформы показывают, как они готовят еду, танцуют, создают обучающие стримы в самых разных направлениях.

Во время вторых праздничных дней геймерские ресурсы и онлайн-кинотеатры остались в лидерах среди цифровых сервисов у жителей нашей области, хотя и немного сдали позиции по сравнению с началом месяца. Количество обращений к онлайн-кинотеатрам и сервисам потокового видео - МТС ТВ, IVI, ОККО, YouTube и другим – по сравнению со средними показателями 2019 года выросло почти в 4 раза. Устойчивый рост во время праздничных дней продемонстрировали воронежцев к совершению покупок в интернет-магазинах, общению в социальных сетях и мессенджерах, а начиная с 11 мая – почти в два раза выросло пользование ресурсами, предоставляющими государственные услуги.

Существенно снизилось в праздничные дни, но все еще превышает данные 2019 года, использование услуг видеоконференцсвязи, сервисов для удаленной работы и образовательных онлайн-ресурсов.

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