2020-05-12T23:48:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 13 мая 2020: треть заболевших выздоровела, почти столько же лечатся дома

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 13 мая 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 12 мая в Воронеже начал действовать масочный режим. Теперь в административных зданиях, на остановках общественного транспорта, в самих маршрутках, магазинах, аптеках, на вокзалах и в аэропорту горожане должны находиться в средствах индивидуальной защиты. За нарушение предусмотрена административная ответственность: штраф от одной до 30 тысяч рублей.

Трем медучреждениям Воронежа разрешили делать окончательные тесты на коронавирус. Теперь таким правом обладают областной диагностический центр, областной центр профилактики и борьбы со СПИД, городская поликлиника №10. Ранее итоговое исслодовние проводили только на базе Центра гигиены и эпидемиологии.

Воронежцев просят воздержаться от поездок в Краснодарский край. Из-за карантина всех приезжающих будут отправлять в обсерватор на две недели. Между тем на въездах в Краснодар уже который день появляются километровые пробки. Город продолжает жить в закрытом режиме, однако многие водители все еще пытаются попасть в краевой центр без пропуска.

943 жителя Воронежской области заразились коронавирусом. Почти треть из них, 306 человек, проходит лечение амбулаторно, то есть на дому. 15 пациентов с подтвержденной инфекцией скончались. Накануне региональный оперштаб сообщил об еще одной смерти. Количество выздоровевших увеличилось на 73 человека, теперь их число составляет 352. Госпитализированы в стационары с подозрением на коронавирус 852 воронежца. Под домашним наблюдением - 2 372 жителя региона.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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