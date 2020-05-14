2020-05-14T14:20:05+03:00
Общество

Воронежцев приглашают на кулинарный мастер-класс от «Вкуснотеево»

В режиме онлайн жители нашего региона научатся готовить любимые детьми молочные блюда
Олег ИВАНОВ
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По случаю окончания учебного года будет организована онлайн вечеринка для детей и их родителей, где в программе предусмотрены полезные мастер-классы в прямом эфире! 14 мая в 18:30 всех желающих будут ждать талантливый шеф-повар, зажигательный хореограф и веселый ведущий.

В программе запланирован мастер-класс «Танцующая корова». Вместе с хореографом участники трансляции разучат самые трендовые движения, а потом смогут объединить их в модный танец.

Во время кулинарного мастер-класса с Евгением Тимофеевым воронежцы научатся готовить простые и любимые детьми молочные блюда - творожный десерт и мороженное.

А самые активные участники онлайн-вечеринки смогут побороться за подарки от «Вкуснотеево» Главное во время трансляции быть активными и отвечать на вопросы ведущего в чате канала на YouTube, а также в чатах дублирующих трансляций в Инстаграм и Вконтакте.

До 16 мая выкладывайте свои фото или видео с приготовленным блюдом или разученным танцем на вечеринке c хештегом - #вечеринкавкуснотеево - и вы сможете претендовать на главный приз от «Вкуснотеево». Он будет разыгран в прямом эфире. Отмечены будут самые креативные и интересные работы – их определит конкурсное жюри.

Ссылка на трансляцию в YouTube : https://youtu.be/Qgm2aRE5pyw

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