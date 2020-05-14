2020-05-14T10:14:34+03:00
Общество

Воронежский депутат требует открыть «дежурные группы» в детсадах

Председатель регионального отделения партии Справедливая Россия Артем Рымарь призывает родителей, которым необходима такая помощь, оставлять заявки через электронную приемную администрации города
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Администрация города объявила о том, что прорабатывается вопрос запуска «дежурных групп» в дошкольных образовательных учреждениях. Но на текущий момент вопрос не решен: подобной услугой можно воспользоваться лишь в нескольких в детских садах, и то частных.

- При этом, планируется постепенное ослабление ограничительных мероприятий, а значит, увеличится количество граждан, которым ежедневно необходимо выходить на работу. Кроме того, есть неполные семьи, в которых некому присмотреть за малышом, пока родитель трудится, а также семьи, где оба родителя работают уже сейчас. Как людям выходить из ситуации? Далеко не у всех есть бабушки и дедушки, которые могут «подстраховать», - комментирует ситуацию депутат Воронежской городской Думы Артем Рымарь.

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Воронежской городской Думы Артем Рымарь направил запрос мэру города Вадиму Кстенину, с просьбой проработать данный вопрос и открыть необходимое число «дежурных групп».

- Кто остро нуждается в запуске «дежурных групп» (работают оба родителя, неполная семья и родитель работает), обязательно сообщайте о своей потребности через электронную приемную на сайте администрации города.

В обращении должны содержаться Ф.И.О., контактные данные (в первую очередь, телефон для связи), сведения о месте работы родителей (законных представителей), данные о месте фактического проживания, - обратился к воронежцам Артем Рымарь.

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Автор: Петр МАМОНТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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