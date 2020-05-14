Жители самого отдаленного микрорайона Воронежа получили продуктовые наборы

Депутаты Воронежской городской Думы Владимир Ходырев и Михаил Гусев помогли волонтерам доставить жителям Краснолесного более 800 продуктовых наборов.

Вместе с активистами народные избранники сначала сформировали заявку из нуждающихся – тем, кому исполнилось больше 65 лет. А затем депутаты предоставили волонтерам транспорт, чтобы развезти все эти наборы по нужным адресам. Краснолесный входит в состав Железнодорожного района и является самым отдаленным микрорайоном города. Он расположен от Воронежа более чем в 60 км.

Таким образом, парламентарии присоединились к всероссийской акции «Мы вместе». Ее организовал Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров. В Воронежской области региональным оператором выступил «Благотворительный Фонд святителя Антония Смирницкого», учрежденный Воронежской епархией. Задача проекта – помочь пожилым людям, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.

Кроме того, Владимир Ходырев и Михаил Гусев предложили волонтерам организовать такую же доставку продуктовых наборов жителям 65+ микрорайонов Сомово, Боровое, Отрожка и «Больница «Электроника».