Воронежский губернатор поставил на контроль подготовку к летнему отдыху детей

12 мая в правительстве области обсудили подготовку к летнему детскому отдыху. По словам руководителя регионального департамента образования, науки и молодежной политики Олега Мосолова, учреждения уже ведут подготовку к оздоровительному периоду, и вся нормативно-правовая база для этого есть. Планировалось, что летом в лагерях Воронежской области отдохнут более 77 тысяч детей. Однако эта цифра, как отметил Олег Мосолов, из-за введенных ограничений может измениться. Тем не менее, для детей-сирот в июне должен быть организован отдых в лагере «Заря» и в санатории «Жемчужина Дона».

Кроме того, если заработают Всероссийские здравницы «Артек» и «Орленок», власти региона помогут воронежским ребятишкам до них добраться и после смены вернуться обратно.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев сообщил, что выдача санитарно-эпидемиологических заключений на работу детских лагерей временно приостановлена. Тем не менее, отрасль не теряет надежды открыться: в ведомство поступили заявки от 780 юридических лиц, которые готовые оказать услуги по детскому летнему отдыху. В ряде загородных лагерей проводят санитарную обработку территорий и зданий. Там же запланированы традиционные пожарно-тактические и аварийно-спасательные учения.

Заслушав все доклады, губернатор Александр Гусев сказал, что решение о старте летней оздоровительной кампании будет принято с учетом развития санитарно-эпидемиологической ситуации. Тем не менее, все вопросы, касающиеся организации детского оздоровительного отдыха, его безопасности, должны находиться на постоянно контроле.