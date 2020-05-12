X Платоновский фестиваль объявил новое расписание на сентябрь

Ситуация с коронавирусом в мире повлияла на десятый Платоновский фестиваль. Арт-форум передвинули с июня на 13-27 сентября, и как ни старалась дирекция решить вопросы присутствия тех же артистов в программе, но она лишилась по объективным причинам четырех событий. Известно, что на десятый Платоновфест в сентябре не смогут приехать:

- трио Бехзода Абдураимова (Узбекистан), Марка Бушкова (Бельгия) и Джонатана Роузмана (Финляндия), концерт планировался 9 июня,

- хореографический спектакль #Минарет хореографа Омара Ражеха, Ливан (10-11 июня),

- HRDZA (Словакия), The Dead South (Канада) и Orange Blossom (Франция-Египет) – на опен-эйр «Музыка мира» в Белом колодце (13 июня),

- Алекс Мендхэм и его оркестр «На волне 20-х» (Великобритания) (20 июня).

- Делая все возможное для сохранения фестиваля, мы, безусловно, учитываем ряд факторов, напрямую влияющих на его организацию: необходимость отмены запрета на проведение культурных мероприятий, открытие границ и возобновление международного авиасообщения, возможные изменения курса валют и стоимости билетов на самолеты и поезда. Пока что у нас слишком много неизвестных. Однако мы продолжаем бороться за фестиваль, - отметил худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков. - Если в ближайшие месяцы не появятся гарантии того, что зарубежные артисты смогут возобновить свои гастрольные выступления и приехать в Россию, дирекция рассматривает вариант с сохранением только российской программы. На сегодняшний день все отечественные музыканты и театры подтвердили перенос своих выступлений в рамках Платоновского фестиваля на сентябрь. Конечно, если к осени действующие ограничения на проведение массовых мероприятий и передвижения между регионами будут сняты.

Пока не согласовали даты выступлений нескольких творческих коллективов, они подтвердили свое участие в Платоновском фестивале. До 1 июля объявят числа показов спектаклей: «Одиссея» гамбургского театра «Талия» (Германия, режиссер Анту Ромеро Нуньес), «Зобеида» Российского академического молодежного театра (Москва, режиссер Олег Долин), «Что, если бы они уехали в Москву?» компании Vértice de Teatro (Бразилия, режиссер Кристиана Жатахи).

Таким образом, пока планируется, что в театральной и музыкальной программе десятого форума примут участие коллективы и солисты из 12 стран: Бразилии, Великобритании, Германии, Израиля, Италии, Казахстана, Латвии, Мексики, Нидерландов, России, Франции и Южной Кореи.

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ X ПЛАТОНОВФЕСТА

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

13 сентября 20:00 Открытие фестиваля. Гигант. Уличный театр танца Il Posto (Италия). Вход свободный.

26 сентября 19:00, 27 сентября 14:00 и 19.00 Леонардо. Театральная компания NoGravity (Италия)

14 сентября 19:30, 15 сентября 19:30 Время секонд хэнд. Театр драмы, Омск

14 сентября 18:30, 15 сентября 18:30, 16 сентября 18:30 Преступление и наказание. Театр «Приют комедианта», Санкт-Петербург

13 сентября 18:00, 14 сентября 19:00 Макбет. Театр Сардинии и компания Teatropersona (Италия)

22 сентября 19:30, 23 сентября 19:30 Магазин. Татарский драматический театр, Альметьевск

19 сентября 19:30 Театральный парад. Remue Menage (Франция), Spark (Великобритания), Pavana (Нидерланды), Stelzen Art (Германия), Огненные люди (Россия), Diamante (Казахстан). Вход свободный

22 сентября 20:00, 23 сентября 20:00, 24 сентября 20:00 Поздняя любовь. Новый Рижский театр (Латвия)

22 сентября 16:00, 23 сентября 16:00 Юшка. Театр «Инклюзион», Новосибирск

24 сентября 19:00, 25 сентября 19:00 Шарманка. Театр актера и куклы «Петрушка», Сургут

19 сентября 18:00 Танцуем Мандельштама. Воронежский Камерный театр

22 сентября 19:00, 23 сентября 19:00 Гравитация. Балет Прельжокажа и Национальный хореографический центр Экс-ан-Прованса (Франция)

20 сентября 16:00 и 20.00 Платонов. Рассказы. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, Москва

22 сентября 20:00, 23 сентября 15:00 и 20.00 Шутники. Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, Москва

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

25 сентября 18:00 Шломо Минц (скрипка, Израиль) и Симфонический оркестр Воронежского концертного зала

20 сентября 18:00 Звёзды мировой оперы. Ольга Перетятько (сопрано, Россия), Альфредо Даза (баритон, Мексика) и Воронежский академический симфонический оркестр

15 сентября 19:00 Михаил Плетнев (фортепиано, Россия)

Михаил Плетнев частый гость на Платоновфесте.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

21 сентября 19:00 Амихай Гросс (альт, Израиль), Ким Сон Ук (фортепиано, Южная Корея)

16 сентября 19:00 Модильяни-квартет (Франция)