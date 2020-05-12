2020-05-12T15:13:09+03:00
Общество

Абоненты Tele2 могут брать SIM-карты в салонах без спроса

Компания запустила бесконтактное подключение к своей сети в салонах связи
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

При необходимости клиент может зайти в точку продаж и без участия продавца выбрать номер, взять SIM-карту и активировать ее самостоятельно. Услуга доступна во всех регионах присутствия оператора.

Министерство связи России отнесло операторов к непрерывно действующим организациям, которые оказывают критически важные для населения услуги. Поэтому 80% салонов связи и модулей продолжают работу в период карантина и открыты для клиентов. При этом компания выполняет все рекомендации специалистов по защите от коронавируса: продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию.

В период пандемии очень важно оставаться на связи с родными, близкими, друзьями и коллегами. Поэтому во всех регионах присутствия оператор запустил возможность самообслуживания в салонах связи. В розничной сети Tele2 клиент может без контакта с продавцом выбрать номер, взять бесплатно SIM-карту и активировать ее дома.

Компании важно в сложившейся ситуации предоставить клиентам возможность решать вопросы в удобном формате, при этом соблюдая рекомендации по самоизоляции. Оператор напоминает, что оформить новый номер можно не только в салоне связи, но и онлайн с доставкой. Новые реалии спровоцировали резкий рост заказов в интернет-магазине Tele2. Так, c 1 по 20 апреля количество SIM-карт Tele2, отправленных курьерами на дом, выросло на 405% по сравнению с аналогичным периодом марта. Курьеры бесплатно доставляют заказы домой, а клиенты могут пройти простую саморегистрацию или заключить бумажный договор.

Подробности на сайте tele2.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
86% пациентов, подключённых к ИВЛ погибли. Но не подключать задыхающегося нельзя, это убийство
Завотделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя им. Бурденко собрал последние наблюдения о болезни: кто чаще всего попадает в реанимацию и какие симптомы стали "визитной карточкой" вируса
Двенадцать часов в костюме космонавта тяжело, но мы уже привыкли!
Лэйсен Курмаева, постовая медсестра ГКБ 52 рассказала, как непросто работать в «красной зоне» почему иногда слова поддержки помогают лучше, чем лекарство, и кому во время пандемии стоит особенно строго соблюдать режим самоизоляции
Приметы на Рождество
Рождество — многонациональный, сближающий народы праздник. Его отмечают представители всех христианских конфессий. Рассказываем о народных приметах на католическое и православное Рождество, а также о том, что можно и что нельзя делать 25 декабря 2020 года
Новости 24
В Воронеже поймали воров, обчистивших восемь квартир
В Воронеже аферист «развел» женщину на 230 тысяч при покупке иномарки
В Воронежской области четыре полигона бытовых отходов работают с нарушениями
В Воронеже с 2021 года более 80 тысяч счетчиков воды будут считаться неисправными
Абоненты Tele2 могут брать SIM-карты в салонах без спроса
В Воронежской области за сутки число выздоровевших от коронавируса увеличилось на 73 человека
В Воронеже штрафовать автомобилистов за неоплату парковки в центре города начнут с 18 мая
Треть заболевших коронавирусом в Воронежской области лечатся амбулаторно
Воронежский «Факел», скорее всего, останется в ФНЛ из-за коронавируса
В Воронеже строительство двухэтажного тира для ФСО обойдется в 201 миллион рублей
Воронежцы не могут оставить заявку на президентские пособия по коронавирусу
Воронежским водителям маршруток не будут помогать следить за пассажирами без масок
Спасатели предупреждают воронежцев об ураганном ветре
Жители 12 регионов России смогут улететь на возвратном авиарейсе из Еревана в Воронеж
Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Воронеже
Синоптики рассказали, сколько продлится идущий в Воронеж арктический холод
В столкновении мотоцикла с ВАЗом пострадал 13-летний воронежец
Сбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде
Масочный режим в Воронеже: люди жалуются на его несоблюдение в автобусах
В Воронежской области автоледи без прав протаранила жилой дом
Медики десятой поликлиники Воронежа поздравляют коллег с Международным днем медсестры
В Воронежской области 44 новых случая коронавируса