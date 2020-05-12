Нововоронеж отметил День Победы

Празднование юбилейной даты из-за пандемии коронавируса и всеобщей самоизоляции проходило в новом формате с соблюдением всех требований безопасности.

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Начался день с возложения цветов и венков к главному военному мемориалу города - "Звёздам Славы", который в этом году был реконструирован за счет средств Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) и Концерна "Росэнергоатом". Первыми дань памяти героям отдали работники НВ АЭС, представители администрации города, Совета ветеранов НВ АЭС, городского Совета ветеранов войны и труда, депутаты, военнослужащие воинской части 3677. Соблюдая дистанцию и определённый интервал времени, далее к ним присоединились другие городские предприятия и общественные организации.

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"День Победы – святой для нашего народа праздник, объединяющий людей разных возрастов и национальностей. Мы преклоняемся перед беспримерным героизмом и мужеством ветеранов Великой Отечественной войны. Мы свято чтим память о павших и умерших! Наш долг – представителей более молодых поколений – бережно хранить каждую крупицу памяти о войне, не допустить пересмотра итогов Великой Победы и усомниться в подвиге нашего народа.", - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

12 фронтовиков, проживающих сейчас в Нововоронеже, поздравила творческая группа артистов городского Дворца культуры и Дома детского творчества, устроив у их подъездов и под их балконами небольшие концерты с исполнением известных песен военных лет.

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В полдень нововоронежцы присоединились ко всероссийской акции "Поём всем двором". Поучаствовали жители города и в онлайн-флешмобе "Окна Победы". Окна своих квартир горожане оформили рисунками, фотографиями и надписями, посвященными Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. А вечером горожане вышли на балконы, чтобы почтить память героев минутой молчания, зажечь свечи памяти и спеть песню «День Победы».

Для сохранения памяти о ветеранах и связи поколений к 75-летию Великой Победы профком Нововоронежской АЭС организовал фотоконкурс. Нововоронежцы прислали более 400 фотографий и историй о своих родственниках - участниках войны, тружениках тыла, узниках, детях войны. Их портреты были размещены на сайте Нововоронежской АЭС, широко тиражировались в соцсетях, а также показывались на протяжении всего дня на информационном стенде НВ АЭС - большом видеоэкране в центре города. Так, ряды нововоронежского "Бессмертного полка" пополнились новым батальоном.

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Праздник пришёл и к 132 сотрудникам Нововоронежской АЭС, работающим на блочных пунктах управления и блочных щитах управления, которые сейчас находятся в изоляции в санатории-профилактории «Энергетик». Волонтёры из Организации молодых атомщиков Нововоронежской АЭС передали им георгиевские ленточки.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС