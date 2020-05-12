2020-05-12T00:26:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 12 мая 2020: дополнительные выплаты семьям и соцработникам, главные цифры по COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 12 мая 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег УКЛАДОВ
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Владимир Путин озвучил новые меры господдержки населения на совещании 11 мая. Так, с 1 июня семьи, в которых есть дети в возрасте от трех до 15 лет включительно, получат по 10 000 рублей на каждого ребенка. Оформить единоразовую выплату можно уже с 12 мая - через портал госуслуг или Пенсионный фонд. Также по 5 000 рублей выплатят всем семьям с детьми до трех лет.

Кроме того, специальную федеральную доплату получат врачи, работающие в соцучреждениях, в размере 40 000 рублей за двухнедельную смену. А если они оказывают помощь зараженным коронавирусом - 60 000. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата составит 25 000 рублей,при работе с больными - 35 000. Для младшего персонала - 15 000 и 20 000 рублей соответственно. Техперсонал получит 10 000 и 15 000.

Уже 899 жителей Воронежской области заразились COVID-19. Накануне оперштаб сообщил о 51 новом случае коронавируса. 14 пациентов с подтвержденной инфекцией скончались. Число выздоровевших увеличилось до 279, за минувшие сутки окончательно справились с болезнью еще шестеро. 824 человека госпитализированы в стационары с подозрением на коронавирус. Под домашним наблюдением - 2 625 жителей региона.

Воронежская область входит в число регионов с самой низкой заболеваемостью COVID-19 в ЦФО. Так, на 100 тысяч жителей у нас приходится 38,5 подтвержденных диагнозов. У соседей по Черноземью: 51,4 случая на 100 тыс человек в Белгородской области, 77,8 - в Липецкой, 132,2 - в Курской, 135,3 - в Тамбовской. Самый высокий показатель в Московской области - 289,9.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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