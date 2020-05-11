Коронавирус в Воронеже, последние новости на 11 мая 2020: новые заразившиеся и умершие, доплаты медикам, смс-мошенничества

848 жителей Воронежской области заразились COVID-19 за время эпидемии. Накануне оперштаб сообщил о 39 новых случаях заражения инфекцией. Кроме того, еще два человека умерли с подтвержденным коронавирусом. Число скончавшихся пациентов выросло до 14. Выздоровели 273 человека, ранее мы говорили о 231 выписанном воронежце. 790 жителей региона госпитализированы в стационары с подозрением на коронавирус. Под домашним наблюдением - 2 380 человек.

Правительство России утвердило межбюджетные трансферты регионам на доплаты медикам, помогающим больным с коронавирусом. В бюджет Воронежской области из резервного фонда поступит чуть более 90,2 млн рублей. Всего же правительство распределило между субъектами страны 12 млрд рублей.

В Воронеж назначен рейс для туристов, застрявших из-за коронавируса в Армении. Самолет из Еревана вылетит 17 мая. Также планируется, что наши соотечественники вернутся из Кишенева, Сейшел, Бангкока, Барселоны, Нью-Йорка. Рейсы назначены в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург и некоторые другие города. Это произойдет в период с 10 по 19 мая.

Мошенники стали рассылать воронежцам по смс «штрафы» за нарушение изоляции. При этом в тексте сообщений людей просят перейти на небезопасный сайт, где им предлагают микрозаймы. Подобные сервисы могут быть использованы для того, чтобы получить данные банковской карты человека. В итоге последний рискует потерять свои последние накопления.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.