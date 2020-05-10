2020-05-09T23:29:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 10 мая 2020: продление режима повышенной готовности, количество зараженных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 10 мая 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива.фото из архива.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Воронежской области режим повышенной готовности продлили на неопределенный срок. Соответствующий указ подписал губернатор. Из-за коронавируса по-прежнему не смогут работать кинотеатры, ночные и развлекательные клубы, детские центры, заведения общепита, фудкорты. Также будут закрыты фитнес-центры и спортивные организации, салоны красоты (кроме парикмахерских), спа- и массажные салоны. Родители маленьких детей по-прежнему не смогут воспользоваться услугами детсадов.

За время эпидемии COVID-19 диагностировали у 809 жителей региона. Накануне стало известно о 43 новых случаях заражения новой инфекцией. Двенадцать пациентов умерли. По последним опубликованным оперштабом данным, переболел коронавирусом и выздоровел 231 пациент. 722 человека госпитализированы в стационары с подозрением на коронавирус. 2 364 воронежца находятся под домашним наблюдением.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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