Коронавирус в Воронеже, последние новости на 10 мая 2020: продление режима повышенной готовности, количество зараженных

В Воронежской области режим повышенной готовности продлили на неопределенный срок. Соответствующий указ подписал губернатор. Из-за коронавируса по-прежнему не смогут работать кинотеатры, ночные и развлекательные клубы, детские центры, заведения общепита, фудкорты. Также будут закрыты фитнес-центры и спортивные организации, салоны красоты (кроме парикмахерских), спа- и массажные салоны. Родители маленьких детей по-прежнему не смогут воспользоваться услугами детсадов.

За время эпидемии COVID-19 диагностировали у 809 жителей региона. Накануне стало известно о 43 новых случаях заражения новой инфекцией. Двенадцать пациентов умерли. По последним опубликованным оперштабом данным, переболел коронавирусом и выздоровел 231 пациент. 722 человека госпитализированы в стационары с подозрением на коронавирус. 2 364 воронежца находятся под домашним наблюдением.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.