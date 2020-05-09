2020-05-09T21:07:09+03:00
Общество

Мэр Воронежа Вадим Кстенин пообщался с ветеранами по телефону

Градоначальник позвонил 14 фронтовикам
Татьяна МИСТЮКОВА
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Из-за режима самоизоляции Вадим Кстенин поздравил ветеранов в этом году по телефону. Фото предоставлено пресс-службой мэрии.Из-за режима самоизоляции Вадим Кстенин поздравил ветеранов в этом году по телефону. Фото предоставлено пресс-службой мэрии.
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В мэрии Воронежа рассказали, что это 9 Мая Вадим Кстенин провел на рабочем месте: общался с ветеранами по телефону. Из-за коронавируса они вынуждены оставаться дома, как и тысячи воронежцев, тоскующих о параде, гуляниях и большом праздничном салюте. Власти обещают, что все это обязательно будет, но позже, когда завершится режим повышенной готовности.

Градоначальник рассказал, как каждый год накануне праздника он и его заместители приезжают к ветеранам в гости, а само 9 Мая для него проходит в больших заботах. В этом году, к его сожалению, программа претерпела существенные изменения, а к ветеранам и вовсе он не поехал, чтобы не подвергать риску их здоровье:

– В День Победы мы проводим торжества, обеспечиваем функционирование города в особых условиях масштабных праздничных мероприятий. Сейчас таких задач перед нами по понятным причинам не стоит, а значит можно посвятить этот день тому, чтобы обзвонить наших защитников и поздравить их с великим праздником.

В итоге он пообщался с 14 ветеранами: Ольгой Дородной, Петром Немцевым, Александром Мозговым, Павлом Машканцевым, Надеждой Васильченко, Иваном Осадчуком (103 года), Сергеем Некрашем (почетный гражданин Воронежа), Анной Кондратьевой, Антониной Стредининой, Василием Золотаревым, Владимиром Максимовым, Николаем Зимовцом, Федором Мешковым и Николаем Борисовым (почетный гражданин Воронежа). Каждый из них удивительный: например, связистка Надежда Петровна Васильченко прошла с боями от станции Лиски через Румынию до Венгрии, где встретила Победу. Петр Васильевич Немцев участвовал в боях за Воронеж, на Курской дуге, освобождал Киев, Будапешт, Вену и Прагу.

Мэр рассказал им об обновленной после реконструкции площади Победы, о том, что после всех работ туда вернулся Вечный огонь, какие мероприятия к 75-летию Победы всех нас ждут после снятия ограничений. И, конечно, он поблагодарил их за мир и пожелал здоровья и бодрости духа. По словам Вадим Кстенина, говорить с ветеранами – великое счастье. Он пообещал приехать к каждому ветерану, как только это станет безопасным. И торжества в Воронеже, сказал он, пройдут обязательно. А пока Вадим Кстенин призвал отметить этот великий праздник дома, в кругу семьи, поучаствовать в онлайн-мероприятиях, посвященных Дню Победы, вспомнить своих воевавших дедов, позвонить знакомым ветеранам (им будет очень приятно), поблагодарить их за то, что они подарили нам жизни.

- Вечная память павшим, низкий поклон живым героям! Поздравляю всех воронежцев и гостей города воинской славы с Днем Победы! Счастья, здоровья и благополучия! – сказал мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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