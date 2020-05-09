2020-05-09T09:14:39+03:00
75 лет Великой Победы

День Победы в Воронеже 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Как воронежцы отмечают День Победы во время режима самоизоляции
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Праздничный парад. Фото из архива "КП".Праздничный парад. Фото из архива "КП".Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
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75 лет Великой Победы отмечает Воронеж вместо со всей страной. Однако сегодня горожане не смогут лично поблагодарить оставшихся ветеранов, не увидят военного парада на площади Ленина и не примут участия в шествии «Бессмертного полка». Из-за эпидемии коронавируса практически все массовые мероприятия пришлось отменить.

Но воронежцев не оставят совсем без празднования. 9 Мая пройдет в новом формате. Вместо народных гуляний по улицам города проедут мобильные сцены и военная техника. Кроме того, для горожан подготовили множество акций, в которых можно поучаствовать, не выходя из дома.

Подробнее о том, как Воронеж отмечает День Победы в 2020 году, смотрите в нашей трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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