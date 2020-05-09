2020-05-09T00:57:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 9 мая 2020: зараженные сотрудники скорой помощи и студенты, перенос отключений горячей воды

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 9 мая 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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766 жителей Воронежской области заразились COVID-19. Двенадцать пациентов умерли. Количество выздоровевших увеличилось до 231, накануне оперштаб сообщил, что еще 22 пациента побороли болезнь. 722 человека госпитализированы в стационары с подозрением на коронавирус. 2 364 воронежца находятся под домашним наблюдением.

В Воронеже пять сотрудников Левобережной подстанции скорой медицинской помощи и трое Советской подстанции заразились коронавирусом. Одного из восьми человек выписали на долечивание, другой сотрудник уже готов приступить к работе - его больничный закрыт. Инфекцию выявили у медиков во время еженедельного тестирования на COVID-19. Больных и контактный круг сразу же изолировали, помещения подстанций продезинфицировали.

Еще 10 студентов Воронежского опорного университета заразились новой инфекцией. 6 мая их забрали в больницу. Все ребята жили в общежитии, которое с конца апреля закрыто на карантин из-за первых четверых заболевших.

Мэрия Воронежа отменила решение об отключении горячей воды в мае для проведения промывки и опрессовки сетей. Из-за роста количества заболевших коронавирусом чиновники решили не лишать горожан возможности комфортно соблюдать личную гигиену. До конца мая кипяток не отключат. График на июнь должен появиться в ближайшее время.

Реконструкция воронежского парка «Орленок» может затянуться из-за эпидемии коронавируса. Фирма, выполняющая реконструкцию, столкнулась с трудностями и не может выполнить свои обязательства по контракту. Опасаясь срыва графиков, руководство строительной компании вышло к чиновникам с предложением о расторжении контракта. И мэрия пошла им навстречу, приняв и оплатив уже выполненный объем работ. Чтобы провести новый конкурс и найти подрядчика потребуется время.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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