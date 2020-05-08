Сенатор Сергей Лукин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны в районах области

Сегодня на территории этих двух муниципальных районов проживают 52 участника тех великих исторических событий, и подарочные наборы привезли на дом каждому из них. Конечно же, с соблюдением всех предосторожностей, которые необходимы в силу сложившейся эпидемиологической обстановки.

«Дистанционный» формат празднования ветераны воспринимают с пониманием, к счастью, современные способы связи приходят на помощь.

Сергей Лукин, поддержав всероссийскую акцию «Единой России» «Звонок ветерану», по видео-связи WatsApp пообщался с Верой Васильевной Микляевой – жительницей села Архангельское Аннинского района. Разговор получился долгим. Вера Васильевна была связисткой в составе Первого Украинского фронта, до 1943 года – Воронежского. Того самого, на котором воевал и отец Сергея Лукина, Николай Акимович.

- Когда окончила школу, месяц училась военному делу. Привезли нас в Воронеж, а города нет – одни трубы, всё разрушено. Наша работа была наблюдать за приближением вражеских самолетов и сообщать об этом зенитчикам. Бинокль, телефон, за плечами ящик с проводами – и на пост. Так мы и дошли с боями от Воронежа до Киева. Потом перешли границу, дальше были Чехословакия, Венгрия, везде нас встречали очень хорошо, как освободителей. Победу я встретила в Берлине, это была огромная, всеобъемлющая радость, - рассказывает Вера Васильевна Микляева.

Память, общая для многих поколений. Нет ни одной семьи в нашей стране, которой не коснулась война.

Житель райцентра Таловая Алексей Адрианович Гусев свой воинский путь тоже начал в Воронеже. Ротонда, Ипподром, старый аэродром – в рассказах ветерана оживают знакомые каждому воронежцу названия, Алексей Адрианович помнит все подробности боёв, которые разворачивались на северных окраинах города.

- Там, где сейчас находится Роща Сердца, между нашими позициями и немецкими было метров сто, не больше. И вот по ночам они нас агитировали переходить на их сторону, обещали всякое. Ну и мы в долгу не оставались, отвечали. А тут наши протянули провода, установили громкоговоритель, и когда началась снова агитация, на всю громкость включили песню «Катюша» - но с новым куплетом, о победе над врагом. А утром по Задонскому шоссе, где сейчас областная больница, ударили наши артиллерийские установки – вот это была настоящая «Катюша»! – вспоминает Алексей Адрианович.

Юбилей Великой Победы мы встречаем с особыми чувствами. 9 мая навсегда останется в народной памяти как день нашей национальной гордости и благодарности тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу.

- Сменяются поколения, но Великая Победа – символ национального единства, воинской славы и доблести – навечно вписана в героическую летопись России. Великая Победа еще раз доказала, какая это огромная сила – воля и сплоченность всего народа. В нашей памяти навсегда останутся мужество и стойкость героев Великой Отечественной войны, сокрушивших фашизм, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, - подчеркнул сенатор Сергей Лукин.

Ольга Вороновская