2020-05-08T16:33:03+03:00
Общество

В честь 75-летия Победы в «РВК-Воронеж» появилась «Стена памяти»

В преддверии 75-й годовщины Великой Победы в фойе административного здания воронежского водоканала «выросла» Стена памяти
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Символичными «кирпичиками» стены стали фотографии воевавших на полях сражений отцов, дедов и прадедов сотрудников предприятия.

На каждом портрете – народные герои, занесённые потомками в Бессмертный полк. В таком виде стена простоит всю следующую неделю, после чего фотографии будут помещены в архив предприятия.

«В связи с последними событиями был отменен целый ряд юбилейных мероприятий, но оставить без внимания великую дату мы не смогли. Так возникла идея «Стены памяти» - бесконтактного формата Бессмертного полка. Соблюдая необходимые меры предосторожности и дистанцию, наши сотрудники могут на минутку остановиться у «стены» героев, пожелать здоровья живущим ветеранам и почтить память павших», - отметил генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.

В течение последнего месяца сотрудники водоканала активно присылали фотографии и истории о подвигах родственников, которые хранятся в каждой семье как дань глубокого уважения и гордости.

.

.

«Мой дед - Попрыгин Василий Иванович - участвовал в боях под Курском, Брянском и Липецком. Командовал взводом, ходил с разведчиками за «языком». В 1944-м получив ранение и контузию, был отправлен в госпиталь в Ташкент. Последствия ранения оказались тяжелыми и дальше воевать он не смог. За боевые заслуги дедушка награжден орденом «Великой Отечественной Войны» и орденом «Красной звезды». Каждый год в эти дни моя семья с особой благодарностью вспоминает нашего героя – Василия Попрыгина», – рассказала начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда «РВК-Воронеж» Надежда Кретова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), Владимиру Мамонтову довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
Новости 24
В воронежском опорном университете коронавирусом заболели ещё 10 студентов-иностранцев
Салют Победы 9 мая 2020 года воронежцы смогут увидеть онлайн
Девушка из Воронежа после разговора со службой безопасности банка потеряла 450 тысяч рублей
Сенатор Сергей Лукин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны в районах области
В честь 75-летия Победы в «РВК-Воронеж» появилась «Стена памяти»
В Воронеже реконструкцию дороги в Шилово на 372 миллиона все-таки доверили «СМУ-90»
Игорь Маковский: энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» украсили электросетевые объекты праздничными граффити к 75-летию Великой Победы
В День Победы воронежское управление Росреестра организует марафон стихов
Воронежские врачи объяснили, почему не отвезли в больницу истощенную пенсионерку
Дом, в котором обрушился балкон под жительницей Воронежа, должны снести
Мэрия передумала отключать воронежцам горячую воду до лета
Умер бывший ректор Воронежского госуниверситета Иван Борисов
В Воронеже еще четыре дома сменили управляющую компанию «Созвездие» на другую
Рядом с местом гибели генерала Александра Лизюкова под Воронежем заложили Сад Памяти
Tele2 продлевает бесплатные мессенджеры до 15 мая для абонентов за рубежом
Ко Дню Победы Воронеж украсили тысячи тюльпанов
К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд
Сумма вкладов жителей Воронежской области в банках превысила 382 млрд рублей
Когда воронежцам отключат горячую воду
Под Воронежем остановили «Лексус» с наркокурьерами
Почему войну помнят в каждой воронежской семье
На пяти улицах Воронежа отключат воду 12 мая
В Воронеже День Победы будет дождливым и прохладным
На Московском проспекте в Воронеже «Мереседес» насмерть сбил пешехода