2020-05-08T14:34:04+03:00
Общество

Накануне Дня Победы в Краснолесный пришла продовольственная помощь

Волонтеры в микрорайоне Краснолесный доставили более 90 продуктовых пайков многодетным семьям и семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья
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Продовольственная помощь воронежцам, оказавшимся в тяжелом материальном положении, стартовала по инициативе вице-спикера Государственной Думы РФ Алексея Гордеева и поддержке губернатора Александра Гусева.

В целом в Воронежской области 11 крупных сельхозтоваропроизводителей предоставили продукты для жителей, признанных нуждающимися. Волонтерское движение по их доставке стартовало при содействии секретаря Воронежского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», спикера облДумы Владимира Нетесова.

В микрорайоне Краснолесный развезли пайки за полдня. Доставку продуктов на самую отдаленную территорию Воронежа организовали депутаты городской Думы по округу №1 Владимир Ходырев и Михаил Гусев.

Надежда Анатольевна Шпак говорит, что такое возможно было только в советские времена. «Подъехал автобус, я думала сначала даже, что что-то случилось. А тут выходят, выносят пакеты, безо всякой агитации, поставили и пожелали здоровья. Со мной такое происходит впервые. Неожиданно и приятно, что есть люди, которые думают о том, что тебе в этот момент нелегко», - говорит жительница Краснолесного.

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Волонтерами в этот день стали и депутат Михаил Гусев, и глава управы Железнодорожного района Леонид Беляев. Бодро выносят пакеты, вручают жителям. Одеты, как того требует соблюдение эпидемиологических правил в пандемию, - в медицинских масках и перчатках.

Один из адресов – скромная, но дружная семья Кожеуровой Натальи Александровны. Здесь растут пять детей. Старший уже большой, а остальные – школьники. Поэтому им доставили не только продовольственную помощь, но и ноутбук от Владимира Ходырева. Напомним, что по инициативе председателя городской Думы Владимира Ходырева депутаты закупили за личные средства 119 компьютеров для наиболее нуждающихся семей.

Вручая, пожелали хороших отметок в школе. Но детей беспокоит другое: да, задают на дистанционке даже больше, чем раньше в классе, но главное – не хватает живого общения с друзьями. Как ни парадоксально, все с нетерпением ждут уже не каникул, а когда откроется школа.

Заехали волонтеры и в семью Олеси Анатольевны Запорожцевой. Она удивляется оперативности доставленной помощи и говорит, что здорово, что пайки прибыли перед 9 Мая. Для всех – это святой праздник.

Михаил Гусев (фракция «Единая Россия») подчеркивает, что организация в регионе помощи самым нуждающимся продуктовыми наборами своевременна и актуальна. «В свою очередь задача депутатов, особенно городских, к которым люди ежедневно обращаются с самыми разными вопросами – от опиловки деревьев до строительства канализации и школы, мониторить ситуацию и активно включаться в работу по доставке необходимой помощи людям, стать волонтером, если требуется. Жители должны знать, что их не оставили в беде», - говорит Михаил Николаевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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