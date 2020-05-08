«Помним и любим»: сотрудники Нововоронежской АЭС рассказали о своих героях Великой Отечественной войны

Боевая техника Красной армии, предметы солдатского быта, письма с фронта - сотни «осколков» Великой Отечественной войны удалось собрать в музее Нововоронежской АЭС еще к 70-летию Победы. В течение пяти лет экспозиция пополнялась уникальными предметами, за каждым из которых стоит человек со своей историей.

Те, кто сражался за нашу Родину, продолжают жить на страницах пожелтевших книг, в письмах и фото из семейных архивов. И даже если их имена стерлись с тонких листов, они навсегда останутся с нами, пока мы о них помним.

Атомная отрасль – ровесница Великой Победы. История атомной промышленности и науки начинается в 1945 году. Спустя всего пару месяцев после капитуляции Германии в нашей стране подписали постановление о создании органа управления работами по урану. За 75 лет атомная промышленность стала одной из опор национальной экономики. Госкорпорация «Росатом» - один из глобальных технологических лидеров.

«Они мало говорили о войне»

- Особо, что рассказать? Воевали мои деды - как и все. Все трое вернулись, - с заминкой начинает Александр Берлев, электрослесарь цеха тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ) Нововоронежской АЭС. - Они мало говорили о войне. И медали никогда не носили - скромные были. Не надевали их даже на праздник, считали: «Перед кем красоваться? Каждый второй-третий воевал. Все друг друга и так знали».

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Три брата Берлевых практически одновременно, в 1941 и 1942 годах, уехали на фронт из села Нижний Мамон Воронежской области: старший Владимир - служил в прожекторной части, средний Василий - в саперной, а младший Федор - в зенитной артиллерии. Ему выпала честь участвовать в легендарном штурме рейхстага.

- Василия Семеновича после «учебки» сразу перекинули в Сталинград. Он потом рассказывал, что за все время в руках оружия не держал. Его инструментами были топор, лом и проволока. По ночам он восстанавливал мосты через реки. В 1943-ем попал под бомбежку, был контужен, и его списали, - вспоминает Александр Берлев.

Александр, еще будучи мальчишкой, любил гулять с дедом Василием Семеновичем по лесам Нижнего Мамона. Тогда же он увидел, что захоронения бойцов со временем оказались в неприглядном виде - заросли и стали вовсе пропадать. Так в нем зародилась идея заниматься поиском погибших в годы Великой Отечественной войны солдат и восстановлением их имен. Сейчас Александр Берлев - участник поисковой отряда Нововоронежской АЭС «Пересвет». Он участвует в экспедициях в местах боев, близ которых находятся атомные станции, и помогает сохранять память о павших героях.

- День Победы - святой для нашего народа праздник, объединяющий людей всех возрастов. Мы отдаем дань глубокого уважения беспримерной стойкости фронтовиков и тружеников тыла. Мы гордимся подвигом ветеранов. Наш долг - представителей более молодых поколений - бережно хранить каждую крупицу правды о войне, свято чтить память погибших. Заверяю вас, что работники атомной отрасли тоже стоят на защите Отечества, обеспечивая его энергетическую безопасность как один из высших стратегических приоритетов государства, - комментирует Владимир Поваров, директор Нововоронежской АЭС.

«Для нашей семьи это очень значимый человек»

Уже третий год Владислав Любавин работает инженером-физиком отдела ядерной безопасности и надежности НВ АЭС, является лидером молодежной организации атомщиков. В определенном смысле он - потомственный атомщик. А началось все с деда: Любавин Илья Александрович 30 лет трудился главным бухгалтером в отделе рабочего снабжения атомной станции. С тех пор многие его родственники работают, если не непосредственно на АЭС, то - в «контуре».

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- Он родился в селе Каширское. В 1941 году был мальчишкой - 15 лет. Но уже тогда дедушка начал работать. В феврале 1944-го его мобилизовали в автомобильный полк. Он занимался подвозом вооружения, поврежденной техники, также перевозил раненых. После войны вернулся домой, - рассказывает Владислав.

Илью Александровича наградили медалью «За победу над Германией» и орденом Отечественной войны 2 степени. Однако, как кажется, ценнее для него была другая награда - три сына и дочь.

- Для нашей семьи это очень значимый человек. Его все помнят и любят Мне было пять, когда дедушки не стало. Слишком маленький возраст, чтобы запомнить многое о нем, - делится Владислав Любавин. - Но я был для него любимым внуком. Он много проводил со мной времени. И я запомнил его, как очень умного человека, к которому всегда прислушивались.

«Не волнуйтесь, ничего серьезного»

Каждый год с сестрой Инна Кудряшова, помощник директора Нововоронежской АЭС, старается ездить в Петербург, чтобы там пройти в «Бессмертном полку». Именно в северной столице нашей Родины в Военномедицинской академии им. С.М. Кирова учился их дедушка - Виктор Степанович Синицын.

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- Благодаря моей бабушке, которая дожила до ста лет, сохранилась память о мужчинах семьи Синицыных, которые так и не вернулись с войны. Остались их проникновенные письма. Например, Виктор был замечательным хирургом. Он оказал помощь тысяче раненых, - рассказывает Инна Кудряшова.

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С детства мальчик из села Нижний Карачан Воронежской области обладал недюжинными умственными способностями. Закончил школу экстерном с отличием - после чего поступил в медакадемию. Правда, доучиваться Виктору пришлось уже в эвакуации, в Самарканде.

В 1942 году весь их выпуск был отправлен на фронт: осталось фото, оно и сейчас хранится в семье Инны Леонидовны, на котором изображены улыбающиеся выпускники медакадемии - практически никто из них не остался жив.

- В письмах с фронта Виктор сдержанно писал: «Не волнуйтесь, ничего серьезного». Все строки проникнуты поддержкой близких. Он обещал, что вернется и будет всем опорой. Только после его гибели из наградных листов мы узнали, что он лично руководил переправами через Днепр и Днестр, чтобы помочь эвакуировать раненых в экстремальных условиях боя. А еще он какимто невероятным образом один взял в плен 16 фашистов и передал их фронтовым разведчикам. За этот подвиг он удостоен ордена Красной Звезды, - делится Инна Кудряшова.

Виктор Степанович погиб в 1944 году под Краковом, в Польше. Его повезли на штабной машине, чтобы помочь раненому на поле боя. Когда хирург выходил из автомобиля, его убил снайпер. Ему было всего 24 года.

Инна Леонидовна уверена, что в Нововоронеже удастся в скором времени создать интерактивную книгу памяти, в которой будут собраны истории всех местных жителей об их родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, чтобы эти люди и их подвиги остались жить вечно.