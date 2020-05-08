2020-05-08T11:44:17+03:00
Общество

Почему войну помнят в каждой воронежской семье

Накануне юбилея Победы депутат Воронежской городской Думы Александр Трубецкой поздравил воронежцев и рассказал, почему этот день никогда не будет забыт
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

– Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. В каждой семье есть своя личная история и свой герой или герои, память о которых бережно хранится и передается от отцов и дедов – детям и внукам. И эти герои не обязательно заслуженные военные – это простые солдаты, труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, дети войны… Стать свидетелем тех страшных событий, пройти, пережить войну – подвиг, который требует предельного напряжения моральных и физических сил, – подчеркнул парламентарий в своем обращении.

– Герой моей семьи – мой отец, красноармеец Николай Митрофанович Трубецкой. Он был мобилизован в 1941 году и прошел всю войну. Награжден медалями «За оборону Сталинграда» и «За взятие Берлина». Сегодня эти награды наша семейная реликвия.

Депутат Трубецкой также добавил, что благодаря таким героическим и мужественным людям, как наши отцы, деды и прадеды Воронеж вошел в историю Великой Отечественной войны как пример стойкости и патриотизма воинов советской армии, ополченцев и мирных жителей. Почетное звание «Город воинской славы», которое сегодня носит наш город – высокая государственная оценка военного и трудового подвига наших земляков.

Отдельно он обратился к ветеранам Великой Отечественной:

— Низкий поклон, безграничное уважение и слова благодарности ветеранам за стойкость

и отвагу, за мир, за Великую Победу! Вы подарили нам счастье жить в свободной стране. Ваши поступки, ваши судьбы всегда будут для нас примером мужества, силы духа и настоящей любви к Родине. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, любви и заботы близких и родных!

Накануне 75-летия Победы при содействии депутата Александра Трубецкого была восстановлена могила № 440 в Воронежском Ботаническом саду, где захоронены более ста сотрудников Ботсада, их дети и нескольких раненых советских солдат, погибшие во время бомбежки летом 1942 года.

Проведен также ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны Алексея Апалькова и Марии Погорельской. В 1941 году 17-летний Алексей Апальков вступил в Воронежский Добровольческий полк, приписав себе лишний год. Прошел всю войну, был ранен на Курской Дуге, выжил, дошел до Вены и вернулся в свой родной город.

Мария Ивановна попала на фронт в должности наблюдателя и телефонистки. Вся оборона столицы Черноземья прошла на ее глазах. Затем служила радисткой.

Ветераны остались довольны новым ремонтом и поблагодарили депутата за заботу и участие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), Владимиру Мамонтову довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
В канун 75-й годовщины Победы в Нововоронеже завершилась реконструкция мемориала
В реконструкцию мемориала Великой Отечественной войны «Звёзды Славы» в Нововоронеже – городе-спутнике Нововоронежской АЭС – были вложены средства, выделенные градообразующим предприятием и Концерном «Росэнергоатом»
«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса
«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих
Новости 24
Игорь Маковский: энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» украсили электросетевые объекты праздничными граффити к 75-летию Великой Победы
В День Победы воронежское управление Росреестра организует марафон стихов
Воронежские врачи объяснили, почему не отвезли в больницу истощенную пенсионерку
Дом, в котором обрушился балкон под жительницей Воронежа, должны снести
Мэрия передумала отключать воронежцам горячую воду до лета
Умер бывший ректор Воронежского госуниверситета Иван Борисов
В Воронеже еще четыре дома сменили управляющую компанию «Созвездие» на другую
Рядом с местом гибели генерала Александра Лизюкова под Воронежем заложили Сад Памяти
Tele2 продлевает бесплатные мессенджеры до 15 мая для абонентов за рубежом
Ко Дню Победы Воронеж украсили тысячи тюльпанов
К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд
Сумма вкладов жителей Воронежской области в банках превысила 382 млрд рублей
Когда воронежцам отключат горячую воду
Под Воронежем остановили «Лексус» с наркокурьерами
Почему войну помнят в каждой воронежской семье
На пяти улицах Воронежа отключат воду 12 мая
В Воронеже День Победы будет дождливым и прохладным
На Московском проспекте в Воронеже «Мереседес» насмерть сбил пешехода