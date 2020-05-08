Почему войну помнят в каждой воронежской семье

– Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. В каждой семье есть своя личная история и свой герой или герои, память о которых бережно хранится и передается от отцов и дедов – детям и внукам. И эти герои не обязательно заслуженные военные – это простые солдаты, труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, дети войны… Стать свидетелем тех страшных событий, пройти, пережить войну – подвиг, который требует предельного напряжения моральных и физических сил, – подчеркнул парламентарий в своем обращении.

– Герой моей семьи – мой отец, красноармеец Николай Митрофанович Трубецкой. Он был мобилизован в 1941 году и прошел всю войну. Награжден медалями «За оборону Сталинграда» и «За взятие Берлина». Сегодня эти награды наша семейная реликвия.

Депутат Трубецкой также добавил, что благодаря таким героическим и мужественным людям, как наши отцы, деды и прадеды Воронеж вошел в историю Великой Отечественной войны как пример стойкости и патриотизма воинов советской армии, ополченцев и мирных жителей. Почетное звание «Город воинской славы», которое сегодня носит наш город – высокая государственная оценка военного и трудового подвига наших земляков.

Отдельно он обратился к ветеранам Великой Отечественной:

— Низкий поклон, безграничное уважение и слова благодарности ветеранам за стойкость

и отвагу, за мир, за Великую Победу! Вы подарили нам счастье жить в свободной стране. Ваши поступки, ваши судьбы всегда будут для нас примером мужества, силы духа и настоящей любви к Родине. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, любви и заботы близких и родных!

Накануне 75-летия Победы при содействии депутата Александра Трубецкого была восстановлена могила № 440 в Воронежском Ботаническом саду, где захоронены более ста сотрудников Ботсада, их дети и нескольких раненых советских солдат, погибшие во время бомбежки летом 1942 года.

Проведен также ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны Алексея Апалькова и Марии Погорельской. В 1941 году 17-летний Алексей Апальков вступил в Воронежский Добровольческий полк, приписав себе лишний год. Прошел всю войну, был ранен на Курской Дуге, выжил, дошел до Вены и вернулся в свой родной город.

Мария Ивановна попала на фронт в должности наблюдателя и телефонистки. Вся оборона столицы Черноземья прошла на ее глазах. Затем служила радисткой.

Ветераны остались довольны новым ремонтом и поблагодарили депутата за заботу и участие.