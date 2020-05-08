В канун 75-й годовщины Победы в Нововоронеже завершилась реконструкция мемориала

Реставрационные работы удалось завершить в канун Дня Великой Победы. Мемориал расположен на улице Набережная, там, где в годы войны проходила линия обороны 141-й стрелковой дивизии. Дивизия в составе Воронежского фронта участвовала в ожесточенных сражениях за воронежскую землю, позднее была награждена орденом Красного Знамени и орденом Богдана Хмельницкого за освобождение Киева и Западной Украины.

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Ветераны подразделения проживают в Нововоронеже. В городе свято чтят подвиг 141-й стрелковой дивизии. В её честь названа одна из улиц Нововоронежа. В год 70-летия Победы там был установлен памятник – танк Т-60, приобретённый Нововоронежской АЭС. Боевой путь машины начался в 1941 году и проходил на Воронежской земле в составе Брянского, затем Воронежского фронтов.

В рамках реконструкции мемориала «Звёзды Славы» провели комплекс работ: обновили все архитектурные сооружения, проложили газовые коммуникации к Вечному Огню, установили современную автоматику, сделали цветную подсветку.

6-7 мая 2020 года на фоне обновлённого памятника представители городской власти, руководители предприятий города и общественных организаций - директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров, мэр города Николай Нетяга, глава администрации Владимир Лещенко, начальник нововоронежского филиала «Атомтехэнерго» Степан Константинов, главный врач клинической больницы № 33 Геннадий Ролдугин, председатель Общественной палаты Инна Кудряшова, председатель совета ветеранов Нововоронежской АЭС Валентина Кудрявцева, председатель городского совета ветеранов Лидия Фёдорова - записали видеопоздравления для ветеранов.

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«Мы с величайшим почтением относимся к ветеранам Великой Отечественной войны и атомной отрасли. Поэтому при содействии Нововоронежской АЭС в городе установлены новые и отреставрированы существующие памятники к великим датам. Мемориал «Звёзды Славы» - один из символов Нововоронежа. И мы рады, что 75-летие Победы он встречает обновлённым», - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС