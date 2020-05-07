Налоговая отсрочка для бизнеса в Воронеже в период коронавируса: кто может претендовать?

До 1 июня 2020 года приостановлено взыскание задолженности и блокировка счетов за неуплату налогов и страховых взносов. Перенесены и сроки представления отчетности и уплаты налогов, кроме НДС и НДФЛ. А также введен мораторий на банкротство. Об этих и других мерах поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса рассказала начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Воронежской области Ольга Калинина.

Учитывая, что бизнесу и так сегодня не просто были приостановлены контрольные мероприятия, в частности выездные налоговые проверки, а также проверки контрольно-кассовой техники. До 1 июня не могут быть приостановлены операции по счетам за непредставление отчетности. Ключевой же мерой поддержки бизнеса стало предоставление права на отсрочку или рассрочку платежей.

Начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Воронежской области Ольга КалининаФото: УФНС России по Воронежской области.

Кто может претендовать на отсрочку и рассрочку?

- Это право имеют налогоплательщики, основной вид деятельности которых отнесен к перечню наиболее пострадавших отраслей. Также оно распространяется на системообразующие, градообразующие, стратегические организации и на крупнейших налогоплательщиков, - отмечает Ольга Калинина.

На сайте ФНС есть сервис, где достаточно ввести свой ИНН или ОГРН, чтобы понять, доступна ли вам такая возможность.

- Предусмотрен заявительный порядок предоставления права на отсрочку или рассрочку, поэтому при положительном результате вам будет представлена ссылка на образец соответствующего заявления, - поясняет Ольга Калинина.

Обратите внимание, что код основного вида деятельности, входящий в перечень наиболее пострадавших отраслей, должен быть зарегистрирован до I марта 2020 года.

Кроме того, рассчитывать на такую поддержку, могут только те предприятия, у которых упали доходы в первом или последующих кварталах 2020 года не менее чем на 10% или и вовсе переросли в убытки.

По каким налогам может быть предоставлена отсрочка?

- По федеральным, региональным, местным налогам и страховым взносам, срок уплаты которых наступил в 2020 году. Исключение - акцизы, налог на добычу полезных ископаемых, налоги, уплачиваемые налоговыми агентами и страховые взносы, образующие накопительную часть пенсии, - комментирует Ольга Калинина.

Отсрочку бизнесу могут предоставить на срок от 3 месяцев до года - в зависимости от понесенных убытков.

На рассрочку способны претендовать стратегические, системообразующие и градообразующие организации - срок от З до 5 лет.

- В случае предоставления отсрочки или рассрочки более чем на 6 месяцев, она должна быть обеспечена со стороны заявителя банковской гарантией, залогом имущества либо договором поручительства, - отмечает Ольга Калинина.

Когда можно подавать заявление?

Отсрочку или рассрочку можно получить только по налоговым платежам, срок уплаты которых наступил, и по которым в ФНС уже сданы декларации.

- По некоторым платежам (Пункт 1 постановления Правительства 409) срок уплаты уже перенесен. В этом случае налоговыми органами этот процесс производится автоматически. Поэтому заявление подавать не нужно. Но когда срок уплаты уже наступил или наступит в будущем периоде, и плательщик испытывает финансовые трудности, при этом является субъектом, которому предоставляются отсрочки (рассрочки), необходимо подать соответствующее заявление, обязательство о выполнении условий отсрочки и обеспечение для отсрочки на срок свыше 6 месяцев, - рассказывает Ольга Калинина.

Сдав одновременно декларацию и заявление об отсрочке предприниматель «купирует» все риски, которые могут возникнуть в связи с неуплатой. Заявление можно подавать до 1 декабря 2020 года.

Заявление соответственно нужно подавать в налоговый орган по месту учета. Представить его можно и дистанционно с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России» или обычной почтой.

- Срок рассмотрения от 5 до 30 рабочих дней. Зависит от правильности и полноты представленных документов. Все вопросы налоговые органы решают в индивидуальном порядке, - сообщает Ольга Калинина.

В чем преимущества отсрочки для бизнеса?

- Если отсрочка или рассрочка предоставлены, на соответствующие суммы не начисляются пени, а уже начисленные пени сторнируются. Суммы налогов, не подлежат взысканию при соблюдении всех условий. Суммы, на которые предоставлена отсрочка или рассрочка, не учитываются при формировании справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, - рассказывает Ольга Калинина.

По дополнительным вопросам можно обращаться по телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.