Победили чуму фашизма - одолеем и коронавирус империализма!

Сегодня, 9 мая 2020 года, в день 75-летия Великой Победы советского народа над фашизмом коммунисты Воронежского областного отделения КПРФ принесут цветы к подножиям мемориалов. Минутой молчания помянут погибших в боях, умерших от ран после войны. И накануне праздника у КПРФ было много хлопот. Нужно было посадить деревья, отремонтировать памятники, проведать главных виновников праздника - ветеранов, тружеников тыла, детей войны.

Активисты Железнодорожного райкома КПРФ во главе с первым секретарем райкома Дмитрием Румянцевым и руководителем фракции КПРФ в Воронежской областной Думе Андреем Рогатневым организовали поздравление ветеранов войны и Вооружённых сил, тружеников тыла, детей войны.

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Поздравили ветеранов и коммунисты Левобережного района во главе с депутатами Воронежской городской Думы Константином Ашифиным и Владимиром Калининым. Ветеранам были вручены праздничные "продуктово-оздоровительные" наборы, а также специальные номера красных печатных изданий - газет "Правда", "Советская Россия", "За возрождение" и поздравительных календариков "75 лет Победы".

А члены Ленинского комсомола района, ведомые своим лидером Максимом Рогатневым, в рамках Победной акции "Своих не бросаем!" в этот же день посетили ветеранов Компартии и комсомола, поздравили их с Днём Победы, пожелали здоровья, оптимизма и бодрости духа.

"Это лишь небольшая дань памяти героическому Поколению Победителей - неувядаемым ветеранам войны и труда. Ценой здоровья и жизни они приближали долгожданный День Победы над жестоким и ненавистным врагом. Народ, ведомый Коммунистической партией и Генералиссимусом Сталиным, показал советский гранитный характер. Родина была для них главнее всего, даже жизни",- говорит первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Сергей Рудаков.

Вчера воронежские комсомольцы во главе с их лидером Александром Шабуниным и первым секретарем Коминтерновского райкома КПРФ Максимом Ситниковым провели субботник на Аллее славы Коминтерновского кладбища. Акцию поддержали депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов и Воронежский обком КПРФ.

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"Патриотизм - это, прежде всего, конкретные дела. Комсомольцы и коммунисты привели в порядок воинский Мемориал. Такие ребята в годы Великой Отечественной войны защищали свою страну от врага, шли в бой за Родину. Это представители лучшей части нашей молодежи, за которыми будущее", - говорит депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

...На этом кладбище покоятся известные воронежцы - выдающиеся деятели науки и культуры, писатели и поэты. Часть захоронений на Коминтерновском кладбище составляет воинский Мемориал – могилы красноармейцев, погибших при освобождении Воронежа в 1943-м году. Участники комсомольского десанта вымыли надгробия, подмели площадку перед мемориалом и аллеи, вынесли мусор. На надгробия легли живые цветы - гвоздики.

"Могилы советских воинов должны быть в порядке, тем более в такой большой праздник. Здесь похоронены наши ровесники, которым выпало погибнуть совсем молодыми. Мы в вечном неоплатном долгу перед ними", - говорит лидер воронежского комсомола Александр Шабунин.

Коминтерновский райком 9 мая посетит ветеранов партии и детей войны, вручит им цветы и подарки. Первичные отделения КПРФ Центрального района проведут возложения цветов к памятникам и братским могилам павших воинов Красной Армии, расположенным на территории района.

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Привели в порядок перед праздником и памятник участникам Великой Отечественной войны в Каменно-Верховке Каширского района, где местную администрацию возглавляет коммунист Александр Верлин. А накануне он вместе с активом Каширского райкома КПРФ проведал ветеранов-коммунистов, поздравил их с праздником, привез продуктовые наборы.

С Днем победы, уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны!

С праздником, воронежцы!

75 лет назад советский народ под руководством Коммунистической партии и Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина взял верх над гитлеровским фашизмом и его сателлитами, водрузил над рейхстагом Красное Знамя Победы и принёс свободу народам Европы.

Мы обращаемся со словами неизбывной благодарности к ветеранам, труженикам тыла, детям войны — всем тем, кто выстоял, одержал Победу и возродил нашу израненную Родину.

Мы, ныне живущие, должны помнить: фашизм был самым жестоким и бесчеловечным проявлением власти капитала. А решающий вклад в его разгром внёс Советский Союз, страна, где утвердился самый гуманный и справедливый общественный строй – социалистический. И сегодня единственной альтернативой капитализму, атакующему человечество кризисами и эпидемиями, может быть только социализм.

Победили коричневую чуму фашизма - одолеем и коронавирус империализма!

Наше дело правое! Победа будет за нами!

Воронежский обком КПРФ