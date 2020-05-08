2020-05-08T19:42:50+03:00
Общество

Команда ДСК: наш священный долг отдать дань памяти освободителям, невзирая на обстоятельства

Памятные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, в разных микрорайонах города прошли в условиях соблюдения мер предосторожности, связанных с пандемией коронавируса
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8 мая, в преддверии 75-тилетнего юбилея Великой Победы, у мемориальных комплексов Воронежа состоялись памятные мероприятия. Торжественные митинги и церемонии возложения венков и цветов проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм: количество участников не превышало 7 человек, которые держались друг от друга на разрешенной дистанции.

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В Придонском памятные мероприятия традиционно прошли на площади Дома Культуры у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В возложении венков и цветов приняли участие трое сотрудников администрации микрорайона и депутат Воронежской городской Думы, гендиректор АО «ДСК» Андрей Соболев.

«В этом году в церемонии, посвященной празднованию Великой Победы, по объективным причинам, приняло участие небольшое количество людей, — отметил парламентарий. – Но важно то, что память о подвиге освободителей Отечества от немецко-фашистских захватчиков живет в сердце каждого из нас. Герои тех исторических событий испытывали горесть и отчаяние, но все же выстояли и победили, став символом непревзойденной силы духа и самоотверженного героизма. Наше поколение должно быть достойно памяти наших предков. И в сегодняшних непростых условиях брать с ветеранов пример стойкости и оптимизма. Всегда быть готовыми стоять на позиции защиты интересов нашего государства!», - выразил уверенность Андрей Соболев.

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В микрорайоне 1 Мая торжественные мероприятия, посвященные Дню 75-й годовщины Победы, прошли у братской могилы №343. По учетным данным военкомата в этой братской могиле захоронено более 500 солдат и командиров, известны имена только 89 из них. Митинг памяти и церемония возложения состоялись также при участии узкого круга сотрудников местной администрации и депутата Воронежской областной Думы, главного строителя АО «ДСК» Владимира Свиридова.

В Подклетном отдать дань памяти участникам Великой Отечественной войны прибыл заместитель гендиректора АО «ДСК» Сергей Талдыкин. Чествование ветеранов прошло традиционно у братской могилы №292, где захоронено более шести сотен солдат. «В этом году наша страна отмечает юбилейную, 75-ю годовщину Великой Победы над фашистской Германией, - отметил во вступительной речи представитель команды ДСК. - Большинство из нас вынуждено отмечает этот важнейший для нашего народа праздник «дистанционно», находясь в режиме самоизоляции. Но наш священный долг отдать дань памяти освободителям, невзирая на обстоятельства. Поэтому сегодня я, как представитель всей команды ДСК, вместе с сотрудниками администрации микрорайона принял участие в немноголюдном, символическом, митинге памяти. Мы никогда не забудем тех, кто остался на полях сражений. Спасибо им и вечная память!» - сказал Сергей Талдыкин.

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Глава управы Советского района Воронежа Олег Копытин и еще один представитель команды ДСК – зам гендиректора комбината Андрей Бойко собрались на митинг памяти в мемориальном комплексе «Песчаный лог».

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Здесь вспоминали трагические моменты истории и благодарили ветеранов за их беспримерный подвиг, Великую Победу и наше мирное небо над головой. В завершение встречи Андрей Бойко пожелал всем участникам доброго здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни и устойчивого мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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