2020-05-08T19:16:43+03:00
Общество

Мэр Вадим Кстенин поздравил воронежцев с Днем Победы

Уважаемые воронежцы и гости города! Дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с 75-летием Великой Победы!
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Юбилей, к которому мы готовились и которого так ждали, в этот раз пройдет в особых условиях. Обстоятельства вынуждают нас сейчас отказаться от масштабного празднования Дня Победы.

Однако это не может помешать нам, находясь дома, отдать дань памяти и глубокого уважения нашим родным, которых мы сегодня называем фронтовым поколением, поделиться друг с другом радостью Победы, в том числе приняв участие во всероссийских онлайн-мероприятиях «Бессмертный полк-онлайн», «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка», «Синий платочек» и многих других.

Ведь у каждой российской семьи есть своя история, связанная с войной. История героизма, стойкости, и самопожертвования. Она живет в нашей памяти, в семейных фотоальбомах и бережно хранимых боевых наградах. В этот день мы вспомним и всех героев, и членов своих семей – защитников Отечества. Вспомним о великих сражениях и о том, какой ценой досталась нашему народу Победа, огромный вклад в которую внес Воронеж – город воинской славы, и его жители. Наша гордость за ратные подвиги родных людей, всего советского народа сильнее пандемии.

Мы свято чтим и трудовой подвиг наших земляков и соотечественников, возродивших разрушенный Воронеж из пепла войны. Дух народа-победителя, доставшийся нам в наследство от героических предшественников, поддерживает нас в стремлении все свои силы и знания направлять на созидание, на развитие своей Родины и любимого города.

Юбилей Великой Победы мы обязательно отпразднуем все вместе, когда будут сняты вынужденные ограничения! Воронеж и его жители достойны самого торжественного, масштабного и яркого праздника!

Низкий поклон ветеранам! Вечная память павшим! Мирного неба и благополучия вам, дорогие горожане!

Мэр Вадим Кстенин поздравил воронежцев с Днем Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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