2020-05-08T18:16:38+03:00
Общество

Правительство Воронежской области продлило прием заявок на экологический конкурс

Победитель получит премию в 100 тысяч рублей
Татьяна МИСТЮКОВА
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До 5 июня правительство Воронежской области продлило прием заявок на конкурс лучших проектов в сфере экологии и природопользования. Это хороший шанс для всех, кто стремится сохранить красоту и чистоту родного края, заявить о себе. У кого-то есть научные разработки, которые помогут очистить реки, сберечь населяющие их микроорганизмы, другие с успехом внедрили бережное по отношение к окружающей среде производство, третьи организовали акцию по сбору мусора, четвертые делают потрясающие фотографии воронежской природы. Все это и многое другое заслуживает внимания общественности и уж точно должно быть заявлено на конкурс. Тем более что его победитель получит от регионального правительства премию в 100 тысяч рублей и диплом лауреата.

НОМИНАЦИИ

В заявке на конкурс нужно указать номинацию. Всего их семь: «За внедрение экологически чистых производств», «За научную деятельность природоохранного значения», «За формирование экологической культуры», «За личный вклад в дело охраны окружающей среды», «Общественная инициатива», «Юный эколог» и «Природа в объективе». Последняя номинация – новая.

«В эту номинацию можно присылать фотографии, в том числе серии фотографий, сделанные на территории Воронежской области в год, предшествующий году проведения конкурса», – пояснили в региональном правительстве.

Представляемые материалы должны непосредственно затрагивать экологическую тематику в регионе, содержать сведения о достижениях в сфере экологии и природопользования.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ?

Фактически любой житель, за исключением сотрудников государственных (муниципальных) учреждений. Возраст участников тоже не ограничен, кроме номинации «Юный эколог». Здесь на дату поступления конкурсных материалов участнику не должно быть больше 17 лет.

А в целом в состязании могут принимать участие как отдельные граждане, так и коллективы авторов; как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, юридические лица.

КУДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ?

Материалы на конкурс принимаются с 4 марта по 5 июня текущего года по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 53, (к. 301), департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области. Время приема: с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг, в пятницу – с 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45). Контактный телефон: 8 (473) 212-75-91, e-mail: itovarkova@govvrn.ru.

В случае, если конкурсные материалы автор решил отправить по почте (а не лично передать в департамент), то на письме нужно обязательно сделать пометку: «На конкурс на соискание премии правительства Воронежской области за достижения в cфере экологии и природопользования».

Как отметили в облправительстве, участие в конкурсе является бесплатным и не предусматривает внесения организационного сбора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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