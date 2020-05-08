Александр Пономарев, глава администрации Каширского района, Герой России:

В Год памяти и славы «Комсомольская правда» вместе с депутатом Государственной Думы Сергеем Гавриловым учредили детский конкурс «Я рисую Победу» https://www.vrn.kp.ru/daily/27126/4207939/ Первыми прислали работы дети Каширского района. Рисуя войну, они изображают мир - цветы, поля, деревья, солнце...

О воспитании любви к своей малой Родине мы беседуем с главой администрации Каширского района, Героем России Александром Ивановичем Пономаревым.

Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне

...В каком-то смысле Каширскому району повезло - фашисты сюда не дошли. Но лиха его жители хлебнули сполна. Из 12702 ушедших на фронт жителей района погибло 5063 человека. В поселке Колодезный располагалось Управление головного полевого эвакуационного пункта, а в селе Россошь Эвакуационный госпиталь 241-й стрелковой дивизии, - напомнил глава администрации Александр Пономарев.

Местные, хоть и сами не жировали, подкармливали советских бойцов картошкой, пареной тыквой, козьим молоком, отварной сахарной свеклой. А когда враг занял часть Воронежа, приняли его эвакуированных жителей.

- Наши люди участвовалии в боях за Воронеж. В апреле 1942-го по призыву Ленинского комсомола был сформирован зенитно-пулеметный полк, воевавший за город и закончивший боевой путь в Праге, - говорит Александр Иванович. - Мы гордимся земляками, воевавшими в этом полку - Марией Масловой, Марией Абраменко, Ефросиньей Медведкиной, Матреной Лачугиной, Николаем Разуваевым, Евдокией Кубышкиной.

Но не все гордятся Победой. Победобесие - так злобно обзывают современные украинские оппоненты наш Парад на Красной площади и Бессмертный полк, и другие патриотические акции. Нас обвиняют в гипертрофированном внимании к этому празднику и даже ветеранам: русским, мол, больше нечем гордиться.

Александр Пономарев с таким подходом категорически не согласен:

- Во всем, что касается Великой Отечественной войны, памяти о подвиге простых солдат, слово «слишком» неуместно. Забывая подвиг советского народа-победителя, его потомки, по сути, предают своих дедов и прадедов. Ведь победу одержали все, кто воевал - русские и украинцы, евреи и узбеки, грузины и белорусы...

Александр Иванович вспоминает спортивную молодость, когда на соревнования по гребле на каноэ съезжались представители всех пятнадцати республик Советского Союза. Никому в голову бы не пришло делить спортсменов по национальному признаку!

Сегодня некоторые скептики говорят, что оставшиеся в живых ветераны Великой Отечественной войны - как бы и не совсем ветераны. Ну сколько они там повоевали, если призывались в 1945-м!

И снова глава администрации Каширского района, участник Второй чеченской войны Александр Пономарев не согласен:

- Так может рассуждать только не нюхавший пороху человек. Даже одного дня, одного участия в боевых действиях достаточно, чтобы прочувствовать по-настоящему, что такое война. Это страшно.

В Каширском районе одно из главных направлений работы с детьми и молодежью - воспитание патриотизма, которое дает плоды. Прибавляется школьников в Каширском казачьем классе, в военно-историческом клубе «149 стрелковая дивизия». Его главное направление работы - военно-исторические реконструкции.

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«Меня насторожило, что после реконструкции многие фотографировались с «фашистами»

Чувствуется, что реконструкции, игровое воспроизведение эпизодов войны, - предмет особой гордости главы администрации. Первая реконструкция «Каширский рубеж» прошла 25 июня 2017 года на реке Хворостань и была посвящена 72-й годовщине Великой Победы и 40-летию образования Каширского района. В ней участвовали представители военно-исторических клубов Воронежской, Белгородской, Орловской, Московской областей.

- Воспроизведение боевых действий, максимально приближенное к реальности, позволяет сполна ощутить весь ужас войны, - говорит Александр Пономарев. - Никакие компъютерные игры, фильмы не дают такого эффекта. Молодежь играет в войну, чтобы хорошенько запомнить: война не должна повториться. Это как пожизненная прививка против насилия и агрессии.

Поначалу насторожил Александра Ивановича такой факт: после окончания первой реконструкции многие фотографировались с «фашистами». Пусть и бутафорский, но это враг!

- В наше время пацаны играли в войну, и все как один хотели быть бойцами Красной армии, в «немцы» никто не шел, - вспоминает Александр Пономарев. - Что же с произошло с людьми, которые сегодня хотят увековечить себя рядом с «фашистом»?

Кроме реконструкций, в районе ежегодно проходит акция «Военными тропами Каширского района». Проехать по следам боевых действий хотят ученики школ, участники военно-патриотического клуба, ветераны, главы сельских поселений, другие активисты. Возлагая цветы к памятникам и мемориалам, ребята волнуются, прячут слезы на глазах. Кстати, после последующих реконструкций, с «фашистами» фотографировалось куда меньше людей... Значит, делается все не зря.

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Навстречу Великой Победе

К празднованию 75-летия Великой Победы в Каширском районе подошли основательно. Еще в феврале прошел молодежный фестиваль-конкурс патриотической песни «Красная гвоздика», районный конкурс чтецов «Минувших лет не смолкнет слава». В конце апреля установлен памятник «Бессмертный полк» из 2500 фотографий красноармейцев, жителей Каширского района на средства, выделенные ООО «Бунге СНГ» - около одного миллиона рублей.

- Постараемся максимум внимания в эти дни уделить нашим героям-ветеранам, проведаем, поздравим, вручим подарки, - говорит Александр Пономарев.

Четверым участникам Великой Отечественной войны, непосредственно участвовавшим в боях, выделили разовую выплату - по 10000 рублей. И хотя самоизоляцию продолжается, праздник все равно пройдет, но при помощи соцсетей и телевидения. Онлайн-открытие монумента «Бессмертный полк», трансляция любимых песен военных лет и праздничных концертов, он-лайн экскурсия по историко-краеведческому музею, а вечером праздничный фейерверк создадут праздничное настроение.

Молодежный парламент при Совете народных депутатов, Совет ветеранов, Общество инвалидов района разработали и проводят с детьми и молодежью множество совместных проектов. Ребята знакомятся с героической историей своего края, шаг за шагом проникаясь благодарностью к подвигу предков. Это то, что останется в их сердцах.

Будущее Каширского района - в их надежных руках.

Светлана Романова