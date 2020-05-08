Сбербанк на «Чижовском плацдарме» почтил память героев

8 мая в Воронеже у мемориального комплекса «Чижовский плацдарм» состоялась возложение цветов по случаю 75-летия Великой Победы. Возглавив группу руководителей банка, Владимир Салмин возложил цветы к подножию монумента.

Торжество прошло в необычных условиях пандемии. Поэтому у мемориального комплекса было не многолюдно. Но это, разумеется, никак не отражает тех искренних и глубоких чувств, которые испытывает по поводу праздника каждый гражданин нашей большой страны.

-Дорогие ветераны войны и труженики тыла! Уважаемые клиенты, партнеры и коллеги! Хочу от всего сердца поздравить вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Этот праздник навсегда останется символом доблести, мужества и отваги защитников Отечества и тружеников тыла, символом величия нашей страны. И потому он во все века будет всенародным и объединяющим людей разных поколений! Юбилейная дата проходит в необычных условиях, когда многие из нас искренне тревожатся за здоровье родных и близких. Но мы верим, что какие бы испытания не выпали на нашу долю, мы их обязательно преодолеем. Потому что являемся наследниками Великой Победы, детьми и внуками победителей! От всей души желаю молодому поколению больших успехов в осуществлении самых смелых замыслов. А всем ветеранам – крепкого здоровья и долголетия, душевного тепла и счастья от общения с родными и близкими! Низко склоняю голову перед подвигом старших поколений, сумевших огромной ценой отстоять наше право на жизнь! - сказал на торжественной церемонии Председатель Центрально-Черноземного банка Владимир Салмин.

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В Сбербанке не только словом, но и делом доказывают свою искреннюю заботу о сохранении памяти героев Великой Отечественной войны. Уже несколько лет коллектив Центрально-Черноземного банка заботится о мемориальном комплексе «Чижовский плацдарм». А сотрудники банка в шести областях Черноземья заботятся о памятниках и обелисках в своих городах и селах. В условиях распространения коронавирусной инфекции в Центрально-Черноземном банке организовали доставку на дом ветеранам пенсий и различных выплат к Дню Победы.

Кроме того, в этом году ПАО Сбербанк выступил генеральным партнёром Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Это народный проект, и в текущей ситуации, несмотря ни на что, Сбербанк помогает жителям России, нашим соотечественникам и гражданам за её пределами, принять участие в любимой народной акции в онлайн формате.

Проект дал возможность каждому разместить свои фото и портреты ветеранов, которых чтут в их семьях. Это позволит людям «пройти» вместе с лицами своих дедов и прадедов в виртуальном строю. Трансляция «Бессмертного полка — онлайн» состоится 9 Мая на сайте «Бессмертного полка России», федеральных телеканалах, в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, на портале Mail.ru, а также на ресурсе экосистемы Сбербанка — в онлайн-кинотеатре Okko.