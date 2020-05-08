Коронавирус в Воронеже, последние новости на 8 мая 2020: горожан не будут пускать в маршрутки без масок

У 731 жителя Воронежской области диагностировали COVID-19. Двенадцать пациентов умерли. Количество выздоровевших увеличилось до 209, накануне оперштаб сообщил, что еще 44 пациента побороли болезнь. 783 человека госпитализировали в стационары с подозрением на коронавирус. 2 035 воронежцев находятся под домашним наблюдением. Всего в регионе провели 57 756 лабораторных исследований на наличие новой инфекции.

За нарушение режима самоизоляции оштрафовали 214 жителей области. 174 из них - на тысячу рублей, по десять - на две и 15 тысяч, шесть - на 1 500, по четыре - на 5 000 и 7 500, трех - на 3 000. Также было по одному случаю, когда воронежцы платили по 7000, 10 000 и 20 000 рублей.

Наказывать нарушителей масочного режима, который вводится в области с 12 мая, будут аналогичным образом - на сумму от одной до 30 тысяч рублей. По сложившейся судебной практике, тех, кто просто решил погулять (и это доказали), штрафуют на тысячу рублей. Видимо, к такой же ответственности будут привлекать и будущих нарушителей масочного режима.

С 12 мая воронежцев без средств индивидуальной защиты не будут пускать в маршрутки. Однако у горожан появится возможность купить маску прямо в общественном транспорте. Все перевозчики закупали средства защиты по разной цене, значит, и в автобусах она будет отличаться. В случае спорных ситуаций мэрия просит обращаться в диспетчерскую «Центра организации дорожного движения» по телефону 260-51-23.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.