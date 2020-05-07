В Воронеже выхаживают лисят-сирот и коршуна со сломанным ребром

Воронежский центр охраны животных «Наша природа» появился не так давно, но уже обрел известность. Сюда несут на лечение и передержку раненых или ослабленных животных и птиц. Руководит центром выпускница биолого-почвенного факультета ВГУ Елена Шерстяных. Мы уже писали о ее зимнем приюте для летучих мышей. Но на мышках Елена не остановилась. Теперь она и ее единомышленники-волонтеры спасают хищных и мелких лесных птиц, куниц, лисят и экзотических животных.

Сейчас в центре проходят лечение два канюка, коршун, лесная куница, два щенка каменной куницы и пара лисят. И это, не считая нескольких мелких лесных пернатых, которые попали в центр из рук браконьеров, продававших их у храмов в Благовещенье.

ОСИРОТЕЛИ ПО ВИНЕ ЛЮДЕЙ

Елена рассказала нам печальную историю семьи лис, двух малышей из которой сейчас выхаживают волонтеры:

- Их маму-лисицу застрелили люди за то, что она воровала домашних кур, добывая пищу себе и четырем своим щенкам. После ее гибели два лисенка тоже погибли, а двух последних малышей подобрали жители и принесли нам. У нас они отбыли карантин и теперь отправятся в приспособленный для жизни лис центр реабилитации диких животных.

Двух детенышей куницы обнаружили при разборе сеновала и пытались пристроить через сайт объявлений. По словам Елены, у хищных млекопитающих очень много недоброжелателей, особенно среди сельских жителей.

- Но надо понимать, что они просто стараются прокормить свои семьи, а вовсе не преследуют цель грабить людей, - говорит руководитель Центра.

Еще одна куница попала под машину и получила перелом. Раненного зверька подобрали местные жители и принесли волонтерам. Курс лечения у него уже почти завершился, и скоро нужно искать место для дальнейшего проживания.

НОВЫЙ ДОМ

Пристройство выздоровевших пациентов – дело непростое и ответственное. Животным, которые не могут по состоянию здоровья вернуться в естественную среду обитания, нужно обеспечить хорошие условия для проживания в неволе.

- Мы сейчас заключаем договор с бывшей станцией юных натуралистов, - говорит Елена. - юннаткой. - Невыпускных животных после всех медицинских манипуляций можно будет размещать там и проводить просветительскую работу с воронежцами. Рассказывать посетителям об особенностях биологии животных Воронежской области. А всех, кого можно вылечить, будем адаптировать к естественной среде и выпускать. К счастью, сейчас государство осознало необходимость существования таких организаций, поэтому мы надеемся на поддержку с их стороны.

фото Елены Шерстяных

ИЗ ЛУЧШИХ ПОБУЖДЕНИЙ

Зачастую люди причиняют вред животным из самых добрых побуждений, своими неграмотными действиями. Например, находят в лесу детенышей животных и забирают их. Или замечают сидящего в траве птенца и, решив, что он выпал из гнезда и потерял родителей, приносят его домой. На самом деле такие желторотики вовсе не потеряшки, а слетки. В конце весны – начале лета их много в лесах и парках. Птенцы учатся летать под пристальным наблюдением родителей, которые всегда находятся рядом. И «спасать» таких птенцов надо только в крайних случаях, если им угрожает опасность. Например, если рядом находится кошка или другой хищник, пытающийся напасть. Или если у слетка есть травмы и он не может самостоятельно взлететь. В первом случае достаточно аккуратно подсадить малыша повыше на ветку. Во втором – без помощи человека не обойтись. Но помощь эта должна быть грамотной.

- Сейчас в центре находятся два канюка, - рассказала Елена. – Первого подобрали люди, у него было сломано крыло. Около трех месяцев его держали дома, а потом принесли нам. К сожалению, после того как сделали рентген, стало ясно, что крыло уже не сохранить. Хотя, если бы птицу передали раньше, то были бы шансы прооперировать животное и вернуть в естественную среду обитания. Второго канюка нашли в лесу, непонятно до конца как он получил свои травмы, можно лишь стоить догадки. Коршун поступил в очень тяжёлом состоянии и даже не шевелился. Сейчас он начал есть и возмущаться при приёме лекарств. У него перелом ребра и поэтому ещё рано строить какие-либо прогнозы. Но, судя по прогрессу, он очень хочет жить.

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По всем вопросам сотрудники Центра готовы дать воронежцам квалифицированные советы. Контакты специалистов можно найти на странице Центр охраны животных "Наша природа" в соцсети «Вконтакте».

Елена и ее коллеги будут благодарны за финансовую помощь: лечение, питание и содержание животных обходится недешево. Если вы хотите поддержать Центр охраны животных, вот его реквизиты: Сбербанк: карта привязана к тел.: +79202269574 (Елена Игоревна Ш.) Номер карты: 4276 1609 1232 4127 Для юр.лиц: Получатель: Автономная некоммерческая организация "Центр охраны животных "Наша природа" Р/с: 40702810702940006836 Наименование банка: АО "АЛЬФА-БАНК" БИК: 044525593 К/с: 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО ИНН: 3663143425 КПП: 366301001 Назначение: "пожертвование на осуществление уставной деятельности организации" Информация о закупках будет выложена в Центр охраны животных "Наша природа".