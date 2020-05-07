Партизан, шофер и командир отделения. В воронежской семье свято чтут память трех защитников Родины

В семье нашего читателя Николая Якушева, студента агроинженерного факультета Воронежского государственного университета имени императора Петра I, бережно хранят воспоминания о героях Великой Отечественной войны, прадедах Николая. Это красноармеец-сапер Александр Максимович Якушев, гвардии ефрейтор-шофер Владимир Михайлович Грушник и гвардии красноармеец, ездовой Николай Фёдорович Петухов. О боевых подвигах предков Николай узнал от дедушек и бабушек, а позже и сам прочитал на сайте «Подвиг Народа».

ИЗ ПЛЕНА – В ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД

Александр Якушев, фото из семейного архива

29-летний Александр Якушев ушел воевать из Курской области и в самом начале войны попал в плен. Зимой 1943-го года он бежал из лагеря для военнопленных и добрался до партизан. В партизанском отряде «За Родину» Александр воевал с 7 января до 28 июня 1944 года. После освобождения района боевых действий партизан воевал в отдельном 112 саперном батальоне 61 стрелковой Никопольской Краснознаменском ордена Суворова дивизии в составе 1-го, а затем 3-го Белорусского фронта.

В наградном листе к медали «За отвагу» Николай нашел такую характеристику на прадеда: «…в боях с немецко-фашистскими захватчиками проявляет мужество и отвагу при выполнении боевых заданий командования… неоднократно под ураганным огнём противника выполнял задания по разграждению заграждений противника…не взирая на огонь противника тов. Якушев выполнил поставленную задачу, чем обеспечил оборудование наблюдательного пункта в срок. Достоин награждения правительственной наградой медалью «За отвагу».

Александр Якушев принимал участие в боях в Восточной Пруссии, Польше, и центральной Германии. Участвовал в штурме Кенигсберга и Берлина. Был награжден медалью «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

«НА ГОРЯЩЕЙ МАШИНЕ ПРОДОЛЖАЛ ВЫПОЛНЕНИЕ БОЕВОГО ЗАДАНИЯ»

Владимир Грушник, фото из семейного архива

Второй прадед Николая Владимир Грушник ушел на фронт в марте 41-го. Был шофером 3-й батареи 64 отдельного гвардейского Померанского ордена «Красной Звезды» истребительного противотанкового дивизиона 57ГВД. Он имеет орденам: «Отечественная Война, Первой степени», «Орден Славы 2-й степени», «Орден Славы 3-й степени», « Красная Звезда» и медали: « За отвагу» и « За боевые заслуги».

В наградном листе к ордену «Красная звезда» сказано: «В боях за овладение городом Берлином проявил достойное мужество, стойкость и отвагу. Т. Грушник В. М., не жалея жизни во имя Родины, под огнем противника вывез своё орудие на ответственные огневые позиции. Умело маневрируя между разрывами вражеских снарядов, боевую машину и пушку сохранил на всё время боёв. 29 апреля 1945 года немецким снайпером был убит шофёр боевой машины гвардии ефрейтор Кирьянов В.И. При смене огневых позиций машина без управления дошла на 50 метров от немцев и, упершись в столб, заглохла. Тов. Грушник подполз к машине, выключил скорость, зацепил трос и вытащил её из-под огня противника полностью исправной. Из личного оружия в боях в Берлине т. Грушник В.И. уничтожил 9 гитлеровцев. Достоин правительственной награды орден: «Красная звезда».

А в наградном листе к ордену «Славы 3-й степени» написано:

«При форсировании реки Одер 2.02.45 года шофер гв. ефрейтор Грушник В.И. первым по льду перебросил своё орудие на левый берег и, маневрируя под огнем противника, выбросил орудие на ОП для стрельбы прямой наводкой. При переброске орудия на левый фланг под артогнем и бомбежкой противника кузов его машины был подожжен, но на горящей машине гвардии ефрейтор Грушник продолжал выполнять боевое задание и орудие доставил на место ОП, и только после этого ликвидировал пожар на машине.

Достоин правительственной награды орден: «Славы 3-й степени».

ВЫНЕС ИЗ-ПОД ОГНЯ РАНЕННОГО КОМАНДИРА

Николай Петухов, фото из семейного архива

Самый старший из прадедов нашего читателя Николай Петухов призван на фронт в декабре 1941 года в возрасте 33 лет. Командир отделения, сержант, служил в 286 СП, на Сталинградском, 1-й Белорусском фронтах. Имеет награды: ордена «Красной звезды», «Отечественной войны ΙΙ степени», медали «За отвагу», две медали «За боевые заслуги», « За оборону Сталинграда», « За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейные медали.

В наградном листе к ордену «Красная звезда» про Николая Петухова написано: «30. 04. 1945 года в бою за ст. Берзе в городе Берлине, под сильным вражеским огнем смог в срок доставить боеприпасы на передний край. Во время отражения контр-атаки противника находился в боевых порядках роты и из личного оружия уничтожил 4-х немецких солдат в том числе одного снайпера. Достоин награждения ордена «Красная звезда».

За уничтожение четырех гитлеровцев и спасение из-под огня раненного командира взвода стрелка Николая Петухова наградили медалью «За отвагу».

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

- В нашей семье бережно хранится история о встрече двух братьев на войне. Эту историю рассказала мне моя бабушка Якушева (Петухова) Татьяна Николаевна. У ее отца Николая Федоровича было еще три брата. Все они ушли на фронт в самом начале войны. Воевали в разных местах, и долгих три года не знали о судьбе друг друга, - рассказал Николай Якушев.

И вот однажды Николай, возвращаясь с задания с группой разведчиков, уже на освобожденной территории встретил легковой автомобиль, в котором находились водитель и генерал. Когда машина миновала их группу, боец почувствовал какое-то волнение, остановился и оглянулся. Машина тоже остановилась. Из неё вышел шофер. В его движениях и фигуре было что-то до боли знакомое…

- Прадед подошел к машине и окликнул шофера. И какая же радость овладела ими, когда они узнали друг друга! – продолжает правнук героев. - Это был старший брат прадеда Иван Федорович Петухов. Генерал, пораженный этой трогательной встречей, дал братьям три дня отпуска. К сожалению, до Берлина дошли только три брата. Четвертый был застрелен фашистами при третьей попытке побега из концлагеря.

Наша семья свято хранит все награды прадедов. Эти награды у нас передаются из поколения в поколение от отца к сыну. И теперь их храню я. Когда я прикасаюсь к орденам и медалям, мной овладевает великое чувство гордости за своих предков. Мне есть, кем гордиться! – говорит Николай Якушев.